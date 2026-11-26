Ministerul Energiei propune ca gazele alocate unor centrale care produc căldură pentru populație, dar de care acestea nu au nevoie, să ajungă la centralele cu lipsuri în iarna 2026-2027. Măsura ar putea reduce riscul ca locatarii încălziți prin aceste sisteme să rămână fără căldură, însă nu promite o factură mai mică.

Proiectul a fost publicat pe 16 noiembrie 2026 și se afla pe ordinea de zi a Guvernului pe 26 noiembrie. El vizează gazele necesare între 1 decembrie 2026 și 31 martie 2027, dar nu este încă o regulă aplicabilă.

Centralele cu lipsuri ar putea primi gazele rămase la altele

Cantitățile puse la dispoziție prin mecanismul actual sunt deja împărțite. Consumul din iarnă poate însă să fie diferit de cel estimat inițial: o centrală poate avea mai multe gaze alocate sau depozitate decât îi trebuie, în timp ce alta poate avea prea puține.

Dacă ordonanța intră în vigoare, furnizorii și centralele care cumpără direct gaze ar transmite consumul estimat pentru perioada vizată, cantitățile deja repartizate și gazele pe care estimează că le vor avea în depozite la 30 noiembrie 2026. Operatorul care transportă gazele ar compara aceste date înainte de a stabili ce cantități pot fi mutate.

Dacă gazele rămase sunt mai puține decât lipsurile tuturor centralelor, fiecare ar primi o parte proporțională cu necesarul neacoperit. Dacă sunt suficiente, s-ar muta numai cât le trebuie centralelor cu deficit. Ar putea primi gaze și producătorii autorizați după intrarea în vigoare a OUG nr. 12/2026, dar numai în limita cantităților disponibile. Mecanismul nu obligă pe nimeni să furnizeze gaze care nu există.

Prețul gazelor pentru centrale nu este factura locatarilor

Regula aflată deja în vigoare, OUG nr. 12/2026, se aplică de la 1 aprilie 2026 până la 31 martie 2027. Guvernul a anunțat pentru această perioadă un preț de 110 lei/MWh la producător pentru gazele destinate populației și centralelor care produc căldură pentru aceasta. Proiectul din noiembrie privește împărțirea cantităților de gaze între centrale, nu stabilește un preț nou pentru căldura primită de locatari.

Pentru gospodăriile care cumpără gaz direct pentru locuință, regula de facturare este separată. Potrivit explicațiilor PPC Energie despre OUG nr. 12/2026, prețul final este cel mai mic dintre prețul din contract și cel calculat după ordonanță. În acest calcul, partea care revine furnizorului este de cel mult 0,015 lei/kWh. Prețul de 110 lei/MWh de la producător nu este prețul final din factura unei gospodării.

Termenele ar începe numai după intrarea în vigoare a ordonanței

De când intră în vigoare, furnizorii și centralele care cumpără gaze direct ar avea la dispoziție cinci zile lucrătoare ca să trimită datele necesare pentru împărțire. După comunicarea noilor cantități, părțile ar avea încă cinci zile pentru contracte și celelalte documente necesare.

Furnizorii și producătorii care trimit date târziu, greșite sau incomplete ar risca amenzi între 50.000 și 100.000 de lei. La zece zile de la publicarea ordonanței în Monitorul Oficial, ar intra în vigoare prevederile despre amenzi. Următorul pas este decizia Guvernului asupra proiectului.