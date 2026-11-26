Aproximativ 3,4 miliarde de euro din banii ceruți de România prin PNRR ar putea fi suspendate, a declarat joi, 26 noiembrie, Mihai Ghigiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Suma este o estimare pentru cererile de plată 5 și 6, nu o decizie finală a Comisiei Europene.

Pentru oameni, declarația nu anunță reduceri de pensii, salarii sau alte plăți. Ministrul spune însă că banii care nu intră anul acesta în buget ar schimba calculele pentru a doua rectificare bugetară și pentru bugetul din 2027. Rectificarea nu a fost declarată blocată.

Ce bani ar putea intra în buget până la sfârșitul anului

Ministerul Investițiilor estimează că cererile 5 și 6 însumează 6,4 miliarde de euro. Dintre aceștia, aproximativ 3 miliarde de euro ar putea ajunge inițial în trezoreria statului, între Crăciun și Anul Nou, potrivit ministrului. S-ar putea suspenda restul sumei, adică aproximativ 3,4 miliarde de euro. Ghigiu prezentase aceleași două estimări și la 4 noiembrie, precizând atunci că valorile se pot schimba.

Suspendarea ar însemna că statul nu primește acea parte din bani în 2026. Nu este același lucru cu pierderea definitivă a întregii sume. Ghigiu spune că întârzierea ar afecta și deficitul, adică diferența dintre cheltuielile și încasările statului, dar nu a anunțat o sumă cu care acesta s-ar modifica.

Ministrul a indicat drept variante pentru unele proiecte PNRR avansate mutarea lor pe alte fonduri europene sau plata de la bugetul de stat, dacă legea permite. Nu a anunțat ce proiecte ori plăți către populație ar urma să fie reduse.

Comisia a găsit șase condiții neîndeplinite la una dintre cereri

România a depus la 15 august 2026 cererea pentru a cincea tranșă de bani nerambursabili și a patra tranșă de împrumuturi. În evaluarea preliminară publicată la 16 noiembrie, Comisia Europeană a considerat îndeplinite 69 dintre cele 75 de condiții verificate. Dintre cele 75, 57 privesc banii nerambursabili, iar 18 împrumuturile.

Cele șase condiții considerate deocamdată neîndeplinite sunt identificate de Comisie prin numerele 126, 245, 258, 509, 510 și 520. Această evaluare privește cererea analizată în document, nu stabilește suma finală care va fi suspendată pentru cererile 5 și 6 împreună.

Pentru a fi plătite, condițiile trebuiau îndeplinite până la 31 august 2026. Ghigiu a indicat printre probleme legea salarizării, măsurile de reducere a poluării și schimbările privind AMEPIP. El a spus că, pentru această din urmă reformă, România ar putea primi doar o parte din bani. Pentru reformele rămase nefăcute, ministrul a vorbit despre riscul pierderii a cel puțin un miliard de euro.

Decizia este așteptată la începutul lui decembrie

Ghigiu se așteaptă la un anunț oficial de la Comisia Europeană, la începutul lunii decembrie, despre sumele pe care le suspendă. Un calendar anunțat anterior indica o decizie în noiembrie, dar ministrul a mutat acum așteptarea la începutul lunii următoare.

După comunicarea concluziilor, România are două luni pentru a trimite observații și dovezi privind condițiile contestate, potrivit procedurii descrise de Comisie. Aceasta poate reduce proporțional atât banii nerambursabili, cât și împrumuturile dacă apreciază că unele condiții nu au fost îndeplinite. Ghigiu estimează că o parte din suma suspendată ar putea fi recuperată în 2027.