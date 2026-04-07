Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat marți că actuala criză a combustibilului va avea efecte în lanț în întreaga economie. Guvernul reevaluează situația la fiecare una-două săptămâni pentru a decide dacă sunt necesare măsuri suplimentare, raționalizarea fiind considerată doar o soluție de ultimă instanță.

Efect de domino în economie

Impactul se va simți peste tot, de la consumatorul de rând la marile companii. Ministrul a explicat pe larg cum se propagă șocul scumpirilor și a făcut o distincție clară între crizele care pot fi gestionate intern și cele globale, pe care România nu le poate controla.

„În primul rând, fiecare criză, mai ales dacă este prelungită, are impact asupra economiei. O asemenea criză, cum este cea a combustibilului, în primul rând pe preț, are impact pe tot lanțul. De la consumator, de la omul simplu până la fiecare companie care se aprovizionează cu combustibil. Bineînțeles că există un efect rostogolit în inflație și asta se va simți, nu-l poate nega nimeni. După cum trebuie să facem diferența între crizele inevitabile, globale, aș spune și crizele pe care le putem evita. Aceasta este o criză inevitabilă, nu o putem controla, vin factorii externi, într-adevăr, legat de deciziile politice ale unor lideri politici. Noi trebuie să încercăm să răspundem dacă este suficientă sau nu este suficient o măsură”, a declarat Irineu Darău.

Măsurile luate deja de Guvern

Și totuși, Executivul a intervenit deja prin două pachete de măsuri pentru a tempera efectele. Pe lângă un cadru legal menit să descurajeze profiturile exagerate, s-a acționat direct la pompă.

„Aș sublinia că deja s-au luat două măsuri. Întâi s-a făcut acel cadru, prin ordonanță de urgență, în care s-a dat un semnal în piață că nu se pot face profituri exagerate în această perioadă. După care s-a vândut venit cu măsurile și mai concrete, în care, pe lângă reducerea de 30 de bani la pompă suportată din bugetul de stat, s-a venit și cu acea taxă de solidaritate. Să știți că în spatele acestor măsuri sunt și niște calcule pe termen scurt, pentru că mai mult nu avem. Nu putem să știm ce va fi peste două luni, peste trei luni. Ne întâlnim în fiecare săptămână, sub o formă sau alta, să vedem dacă este necesară și sustenabilă o măsură suplimentară, fiindcă aici sunt două riscuri. Unu, să iei sau să promiți măsuri și din păcate, văd că unii promit foarte mult fără să calculeze și trebuie un calcul legat de impactul bugetar”, a afirmat ministrul Economiei.

Deciziile, a precizat Darău, sunt luate în coaliție, dar pe baza analizelor tehnice. „Nu în coaliție, în sensul de intern partid, asta n-are relevanță, ci între miniștrii de resort, vicepremier și premier de toate culorile politice din coaliție au avut loc aceste discuții și de fiecare dată când tranșăm o măsură, o tranșăm raportat la calculele curente”, a adăugat el.

Riscurile unor promisiuni hazardate

Numai că lucrurile nu sunt atât de simple. Irineu Darău a avertizat asupra pericolului de a lua măsuri prea ample, care ar putea fie să dezechilibreze bugetul, fie, paradoxal, să ducă la o lipsă de carburanți în stații.

„Al doilea risc major este să iei o măsură cu bătaie lungă care să dezechilibreze bugetul, dar să dezechilibreze și lanțurile de aprovizionare și apoi să se schimbe situația. Există riscul, dacă iei măsuri de o magnitudine mult prea mare, dintr-o dată, ori să nu suporte bugetul, ori să te trezești cu lipsă de benzină sau de motorină. Nu vrem asta. Cred că până acum pașii care s-au făcut au fost corect dimensionați. S-a simțit un impact, eu zic nu neglijabil. Dar nimeni, dacă nu pretinde că are o baghetă magică sau un glob de cristal, nu va putea să promită că peste o lună situația sau prețul va fi de o anumită natură. Trebuie să fim foarte responsabil și o atrag atenția, în calitate de ministru al Economiei, că promisiunile hazardate nu fac bine economiei, dezamăgesc oamenii și creează niște calcule economice pe baze false de declarații politice”, a adăugat senatorul USR.

Raționalizarea, doar o ultimă soluție

V-ați întrebat ce se întâmplă cu scenariul cel mai negru, cel al raționalizării? Ministrul Economiei susține că România nu se află în acest punct și că măsurile luate până acum au fost corect dimensionate.

„Există riscuri și există multiple scenarii. Cred că totuși, fără să pretind că s-au găsit soluțiile perfecte, până acum în acești doi pași pe care vi i-am descris, s-au luat măsurile corect dimensionate și observăm că în România nu există raționalizare, nu există lipsă la aprovizionare. Există, raportat la măsurile Guvernului, o mică scădere de preț față de nivelul de la care s-a plecat în ziua respectivă. Restul depinde de ce se va întâmpla”, a declarat Darău.

E drept că raționalizarea rămâne o posibilitate teoretică, dar doar în condiții extreme. „Așa cum pe partea pozitivă ar fi hazardat să facem predicții, exact așa e și pe partea negativă. Aceasta trebuie să fie, bineînțeles, una dintre ultimele măsuri absolut necesare. Dacă la un moment dat, de așa natură va evolua criza în rău și va trebui să luăm astfel de măsuri, atunci se vor lua. Dar nu suntem în această situație. România are și o particularitate a producției interne”, a afirmat ministrul.

Cât va dura criza?

Până la urmă, cât va mai dura toată această situație? Ministrul recunoaște că nimeni nu are un răspuns cert, având în vedere contextul global extrem de volatil.

„Vă spun sincer că înțeleg și nevoia oamenilor, în primul rând, dar și nevoia presei de siguranță. Dar vă întreb neretoric, foarte sincer – Are cineva acest răspuns? Eu aș vrea să știu dacă îl are cineva în toată lumea aceasta largă răspunsul legat de evoluția războiului sau de evoluția prețurilor combustibilului. În primul rând, cred că unii s-ar îmbogăți prin această predicție, dar s-ar lua și deciziile perfecte peste tot în lume”, a adăugat senatorul USR.

Iar faptul că România are producție internă de țiței este un avantaj important în ecuația actuală. „Toate statele fac un reglaj fin, de la săptămână la săptămână, cu măsuri diferite. Uitați-vă că nu prea seamănă măsurile între ele. Trebuie ținut cont și de specificitatea fiecărui stat. Noi avem un avantaj. Faptul că există producție de țiței în România contează în această ecuație și poate și de aceea, împreună cu măsurile Guvernului, nu avem o criză încă scăpată de sub control. Dar nu putem să minimalizăm criza internațională care nu depinde de noi”, a subliniat Irineu Darău.

Toate sectoarele economice vor fi afectate, iar estimările optimiste privind inflația de la începutul anului (când BNR prognoza o țintă de 4-5% pentru finalul anului) sunt acum sub semnul întrebării. „La fel nu se poate face o asumpție. Știți că până să înceapă acest război, mai degrabă erau optimiste estimările, inclusiv cele ale BNR, să ne ducem undeva în banda de 4-5% pentru finalul anului. Este clar că anul acesta va arăta puțin altfel proiecția de final, în funcție de ce se întâmplă în aceste luni. Nu pot să decât să sper, ca ministru al Economiei, că se va stabiliza situația foarte repede, dar e o speranță. Nu depinde de noi”, a conchis el.