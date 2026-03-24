Slovacia a impus cele mai dure restricții din Uniunea Europeană la vânzarea de carburanți, pe fondul unei crize fără precedent declanșate de războiul din Orientul Mijlociu. În timp ce slovacii limitează alimentarea cu motorină la 400 de euro, în Polonia, compania de stat Orlen a ieftinit de mai multe ori prețurile, sacrificându-și profitul pentru a domoli scumpirile.

Haos la benzinăriile din Slovacia

Încă din februarie, Slovacia se află în stare de urgență în privința petrolului, după ce importurile de țiței rusesc prin oleoductul Drujba au fost întrerupte. Țara, una dintre cele mai sărace din UE, nu are producție proprie semnificativă și depinde masiv de importuri, majoritatea din Rusia. Guvernul a fost nevoit să dea spre rafinare țițeiul din rezervele strategice.

Situația este complicată de faptul că Slovacia are o singură rafinărie, Slovnaft, care este dependentă de petrolul rusesc și, mai mult, este controlată de gigantul maghiar MOL. asa ca, statul nu are prea mult control asupra sectorului. Când cotațiile petrolului au explodat, guvernul a reacționat drastic pentru a stopa în special turismul pentru motorină practicat de cetățenii din statele vecine.

Restricții fără precedent

Pe 18 martie, guvernul slovac a impus restricții dure la vânzarea de motorină și a interzis complet exportul acestui carburant. Șoferii vehiculelor cu numere de înmatriculare străine trebuie să plătească un preț special, calculat ca media prețurilor din Cehia, Austria și Polonia, unde combustibilul era oricum mai scump. E drept că măsura nu se aplică benzinei.

Mai mult, cantitatea de motorină care poate fi vândută a fost limitată la 400 de euro per alimentare, adică aproximativ 200 de litri. Alimentarea se poate face doar în rezervor și, suplimentar, într-o singură canistră de cel mult 10 litri. „Sunt măsuri care niciodată în istoria Slovaciei nu au fost aplicate cu aşa amploare“, a remarcat un analist local.

Dar de ce s-a ajuns aici, pe bune? Un alt analist slovac explică situația: „Nu există penurii de combustibil pe piaţă, nu încă. Lipsuri au apărut deoarece preţurile din ţara noastră au rămas mici şi alimentarea în ţara noastră a fost foarte atractivă pentru polonezi sau pentru cei din Moravia (Cehia).“ La asta s-au adăugat și speculanții.

Polonia alege altă cale

Iar în țara vecină, Polonia, principala companie de petrol, rafinare și gaze, Orlen, a anunțat că scade prețurile wholesale ale carburanților. Nu este prima dată, compania făcând acest lucru de mai multe ori în ultimele săptămâni. Ministerul activelor statului a explicat că Orlen își reduce marjele pentru carburanți de la 0,25 zloți pe litru la „aproape 0“ pentru motorină, astfel încât să ieftinească benzina și motorina fără a-și distruge afacerea.

Compania își sacrifică, profitul.

Orlen este o companie de stat, unde Trezoreria deține aproape 50% din capital, fiind cel mai mare acționar. „Nu am trecut niciodată prin aşa turbulenţe. Putem zice că nu am trecut niciodată prin aşa criză majoră“, a explicat ministrul polonez al activelor statului. Acesta a adăugat că „important pentru noi este să asigurăm aprovizionarea, stabilitatea şi să ne asigurăm că nu există penurii la benzinării.“

Diversificare versus dependență

Numai că cele două țări pornesc de la baze total diferite. Și Polonia este dependentă de importurile de petrol, acestea acoperind 95% din consum. Însă, spre deosebire de Slovacia, Polonia a reușit să-și diversifice sursele după invazia rusă din Ucraina. Acum importă din Arabia Saudită, Norvegia, Marea Britanie și SUA.

Cum a fost posibil? Polonia are ieșire la mare și și-a dotat marile porturi pentru a importa țiței. Slovacia, în schimb, nu are ieșire la mare și a rămas agățată de infrastructura petrolieră sovietică. Teoretic, ar putea importa printr-o conductă din Croația, dar situația este blocată (guvernul croat refuză ca aceasta să transporte petrol rusesc ajuns în porturile sale cu vaporul).

În acest timp, rafinăria Slovnaft așteaptă șapte tancuri petroliere cu țiței din surse diverse, care vor ajunge în țară în 20-30 de zile. Până atunci, angajații se tem că își vor pierde locurile de muncă. În Polonia, Orlen a redus recent prețul benzinei Eurosuper 95 cu 45 de zloți, la 5.688 zloți (1.331 euro) pe metru cub, iar motorina Ekodiesel a fost ieftinită cu 87 de zloți, la 7.171 de zloți (1.678 euro) pe metru cub.