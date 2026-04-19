Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, trage un semnal de alarmă dur privind riscurile unei crize politice. Într-o intervenție la Digi24, oficialul a avertizat că instabilitatea ar putea avea efecte directe și costisitoare asupra economiei, în special prin scumpirea finanțării externe a României, într-un moment deja complicat.

Predictibilitatea, cheia unor costuri mici

Întrebat direct despre impactul retragerii miniștrilor PSD din Guvern, Nazare a insistat că un astfel de scenariu negativ poate fi încă oprit. Numai că timpul presează. Stabilitatea este esențială pentru partenerii externi.

„Eu cred că nu e prea târziu nici acum să evităm acest scenariu și vă spun acest lucru din discuții pe care le-am avut cu investitorii, pe care le-am avut, cu instituțiile financiare internaționale și cu agențiile de rating care apreciază predictibilitatea și care luau în calcul momentul aprilie 2027, așa cum și-a asumat această coaliție”, a declarat ministrul. Logica e simplă, până la urmă. „Predictibilitatea trage după sine niște costuri mai mici de finanțare. si, orice schimbare, cu atât mai mult în aceste momente, va trage după sine, mai mult ca sigur, o creștere a costurilor de finanțare de care România nu are nevoie în acest moment”.

Și nu vorbim de riscuri teoretice. Piața a reacționat deja la tensiunile internaționale, iar o criză internă ar adăuga gaz pe foc. „În mod cert, o criză politică în România, va atrage după sine niște costuri de finanțare mai mari și dacă ne uităm un pic de la izbucnirea războiului din Iran, acestea au crescut de la aproximativ 6,2% spre 7% din cauze externe. Nu avem nevoie să adăugăm și cauze interne la aceste creșteri ale costurilor de finanțare tocmai acum, în care România nu trece prin cel mai bun moment”, a completat Nazare.

Proiecte de sute de milioane de euro, în pericol

Dincolo de cifrele seci ale dobânzilor, ministrul a subliniat că miza este mult mai mare. E vorba de proiecte concrete și de credibilitatea câștigată cu greu în ultimele luni.

„Este păcat că în aceste 10 luni s-au întâmplat foarte multe lucruri bune. Acest guvern a avut rezultate, situația noastră pe piețele internaționale s-a îmbunătățit vizibil, am reușit să ne îmbunătățim credibilitatea”, a spus el. Iar lista realizărilor continuă. „Avem proiecte foarte importante în derulare, avem PNRR determinat și suntem pe ultima fază, pe ultimele luni și în acest moment ar trebui să ne concentrăm să atragem cât mai mulți bani europeni. Avem proiecte începute inclusiv aici cu administrația americană, proiecte în derulare cu instituțiile financiare internaționale”.

Vorbim, pe bune, de sume uriașe.

Printre finanțările deja securizate se numără proiecte strategice pentru infrastructura energetică a țării. „Am securizat în ultimele zile finanțări importante pentru retehnologizarea reactorului de la Cernavodă. Vorbim de aproape 900 de milioane de euro, vorbim de aproape 500 de milioane de euro pentru rețelele de gaz, vorbim de aproape 90 de milioane, bani printr-un instrument al Băncii Mondiale, pe care îi putem folosi în aceste momente de criza combustibililor. Deci, deci avem niște bani în plus”.

Îngrijorări legitime la Washington

Discuțiile purtate recent în Statele Unite au avut ca scop tocmai atragerea de finanțări ieftine, care să mai tempereze presiunea costurilor din economie. Dar ce te faci când partenerii externi văd instabilitate acasă? V-ați gândit vreodată cum se vede de la Washington o ceartă politică de la București?

„Avem în aceste momente posibilitatea să obținem o finanțare la costuri mai mici, pentru aproximativ 90.000.000 euro, cu care să finanțăm deja instrumentele pe care le avem în puse în aplicare pentru transportatori și pentru reducerea accizei”, a explicat ministrul Finanțelor. Eforturile sunt, așadar, constante. „Deci reducem costurile de finanțare și tot ce am făcut în discuțiile la Washington în aceste zile a fost să încercăm să obținem cât mai multe finanțări care să ne reducă costurile de finanțare, iar în paralel trebuie să discutăm cu investitorii și vă spun că nu e o situație ușoară, pentru că există îngrijorări și v-am spus, sunt îngrijorări legitime legate de direcția în care ne îndreptăm”, a încheiat Alexandru Nazare.