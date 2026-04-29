O garsonieră de doar 30 de metri pătrați a fost scoasă la vânzare în Munchen pentru suma de 945.000 de euro, un preț care redefinește standardele pieței imobiliare de lux din Germania. Locuința, situată la parterul unui imobil nou, ajunge astfel la un cost de peste 31.500 de euro pe metru pătrat, o valoare astronomică chiar și pentru unul dintre cele mai bogate orașe europene.

Un preț de peste 31.000 de euro pe metru pătrat

Proprietatea se află într-un imobil din piața Johannisplatz, în cartierul Haidhausen, a cărui finalizare este programată pentru vara anului 2026. Proiectul promite dotări premium, țintind o clientelă cu putere financiară foarte mare. Și nu este un caz izolat în acest bloc. Un apartament de 39 de metri pătrați la etajul 1 este listat la aproape 1,1 milioane de euro, în timp ce penthouse-ul clădirii, cu o suprafață de 173 de metri pătrați, are un preț de aproape 6 milioane de euro. Ba chiar un apartament cu patru camere de la etajul 3 a fost deja rezervat pentru suma de 4,2 milioane de euro.

Cum se justifică o asemenea sumă?

La prima vedere, prețul pare complet disproporționat. Numai că realitatea din piață arată altceva. Explicațiile vin din partea avocatului Rudolf Stürzer, reprezentant al Asociației Proprietarilor din Munchen, care, într-o analiză citată de Observatornews, detaliază factorii din spatele acestei evaluări. Potrivit acestuia, prețul terenurilor a explodat, iar costurile de construcție au înregistrat o creștere de 30-40% de la pandemie încoace. În plus, orașul are un număr mare de cumpărători cu lichidități semnificative și pretenții pe măsură.

V-ați gândit vreodată cum arată piața din România în oglindă? În Cluj-Napoca sau în zonele premium din București, prețuri de 4.000-5.000 de euro pe metru pătrat par exorbitante pentru mulți investitori. Iar în Munchen vorbim de sume de 6-7 ori mai mari, ceea ce plasează piața locală într-o perspectivă complet diferită la nivel european.

O piață pentru investitori, nu pentru locatari

Dincolo de cifre, strategia de vânzare a unor astfel de proprietăți este diferită. Potrivit expertului, garsoniera de 30 mp nu este ideală pentru închiriere, ci se profilează mai degrabă ca o investiție atractivă pentru conservarea capitalului. nu o cumperi pentru a obține un randament lunar din chirie, ci pentru a plasa o sumă mare într-un activ considerat sigur.

Cifrele sunt, până la urmă, amețitoare.

Această strategie este confirmată de profilul cumpărătorilor vizați. „Există numeroși clienți străini care preferă să facă investiţii în piaţa imobiliară din Munchen”, a explicat Stürzer. Piața este susținută, așadar, de capital internațional care caută plasamente sigure într-o economie puternică.

Iar contextul general al pieței din Munchen confirmă această tendință. Prețul mediu pentru apartamentele noi din zonele centrale ale orașului se situează în jurul a 20.000 de euro pe metru pătrat, în timp ce la periferie valorile oscilează între 10.000 și 15.000 de euro pe metru pătrat. Proprietatea devine astfel mai degrabă un activ financiar, un fel de lingou de aur imobiliar, decât o locuință în sensul tradițional. O realitate a marilor centre economice europene.