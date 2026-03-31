Gigantul IT american Oracle a concediat aproximativ 12.000 de angajați din India, conform informațiilor obținute de la persoane afectate de restructurare. Mai mult, surse din interior susțin că un alt val de disponibilizări este iminent, fiind planificat să aibă loc în mai puțin de o lună.

Amploarea restructurării

Disponibilizările din India fac parte dintr-o mișcare mult mai amplă. La nivel global, compania a renunțat la serviciile a aproximativ 30.000 de angajați. Înainte de acest val de concedieri, Oracle avea în India un personal de circa 30.000 de oameni, ceea ce înseamnă că aproape jumătate din forța de muncă locală a fost afectată. Contactați pentru un punct de vedere oficial, reprezentanții Oracle au refuzat să comenteze situația.

„În India, aproximativ 12.000 de angajați au fost concediați. Compania plănuiește o altă disponibilizare în masă în decurs de o lună”, au declarat două persoane afectate de restructurare, una dintre ele fiind chiar din departamentul de resurse umane al companiei.

Explicația oficială a companiei

Într-un e-mail trimis personalului vizat, Oracle a încercat să justifice decizia. Compania a informat angajații cu privire la anumite schimbări organizaționale, precizând că „din cauza acestor schimbări, s-a luat decizia de a eficientiza operațiunile și, ca urmare, din păcate, postul pe care îl dețineți în prezent va deveni redundant”.

Pachetul compensatoriu, o ofertă cu condiții

La prima vedere, pachetul de plecare pare decent. Compania oferă 15 zile de salariu pentru fiecare an de serviciu completat în India, la care se adaugă o lună de salarii neplătite până la data încetării contractului, plata concediului neefectuat și o indemnizație de pensionare bazată pe eligibilitate. Se adaugă și plata pentru o perioadă de preaviz de o lună, plus un bonus de două salarii lunare.

Numai că lucrurile stau puțin diferit. V-ați gândit vreodată de ce o companie ar condiționa un astfel de pachet?

Pachetul compensatoriu este disponibil doar pentru cei care demisionează „voluntar și amiabil” din companie. Cum vine asta, mai exact? Practic, pentru a primi banii, angajatul trebuie să semneze că pleacă de bunăvoie.

Un fost angajat rupe tăcerea

Dar povestea capătă alte nuanțe. Un fost angajat al Oracle, Merugu Sridhar, susține că a fost concediat încă din septembrie pentru că a protestat împotriva turelor de lucru de 16 ore impuse de companie în India. El aduce acuzații și mai grave, sugerând o strategie cinică în spatele concedierilor din afara Statelor Unite.

Sridhar a declarat: „Am contactat prieteni și persoane din resurse umane. Ei au confirmat că majoritatea indienilor care lucrează pentru companie în SUA au fost afectați, deoarece legile locale de acolo sunt foarte stricte când vine vorba de concedierea propriilor cetățeni”.