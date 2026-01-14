Institutul Național de Statistică (INS) a publicat datele negre pe alb despre inflație, iar veștile nu sunt deloc bune pentru buzunarele românilor. Rata anuală a inflației a atins un nivel alarmant în decembrie 2025, ajungând la 9,7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Un salt considerabil, mai ales când tragem linie la cheltuielile de zi cu zi. Informațiile ne-au parvenit de la News.

Electricitatea, campioana scumpirilor

Se pare că energia electrică a fost principalul vinovat pentru această creștere abruptă, cu o majorare de preț de aproape 61%! Un procent uriaș, care, fără îndoială, s-a văzut deja în facturile pe care le-am primit. „Indicele preţurilor de consum în luna decembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2025 a fost 100,22%. Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 a fost 9,7%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2025 – decembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2024 – decembrie 2024) a fost 7,3%”, arată datele INS. Practic, prețurile au continuat să urce, chiar dacă nu cu aceeași viteză ca în lunile precedente, ceea ce nu e o consolare prea mare.

Cum au evoluat prețurile la alimente

Nici la capitolul alimente nu stăm mai bine, din păcate. Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,75% în decembrie 2025 față de decembrie 2024, și cu 0,37% față de noiembrie 2025. Aici, cacao și cafeaua au înregistrat cele mai mari creșteri, cu 24,67% respectiv 2,64%. „Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,75%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, şi cu 0,37% faţă de noiembrie 2025. La această categorie, cel mai mult s-au scumpit cacao şi cafeaua, cu 24,67%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, şi cu 2,64%, faţă de noiembrie 2025”, se arată în raportul INS. Singura veste bună, dacă o putem numi așa, pare să vină de la cartofi, care s-au ieftinit cu 11%.

Serviciile, mai scumpe ca oricând

Dacă te gândeai să mai reduci din cheltuieli renunțând la anumite servicii, află că nici aici nu e loc de economii prea mari. Serviciile s-au scumpit cu 11% în decembrie 2025 față de decembrie 2024, și cu 0,28% față de noiembrie 2025. Transportul CFR a înregistrat cea mai mare creștere, cu 24,40%. „Serviciile s-au scumpit cu 11%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, şi cu 0,28%, faţă de noiembrie 2025. Transportul CFR s-a scumpit cel mai mult, cu 24,40%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, şi cu 9,79%, faţă de noiembrie 2025”, precizează INS. Așadar, fie că vorbim de facturi, alimente sau transport, buzunarele românilor sunt serios afectate de această inflație galopantă, care pare să nu mai lase pe nimeni să respire.

Indicele armonizat al prețurilor de consum

Pentru o imagine completă, e important să aruncăm o privire și asupra indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC). Acesta ne arată că rata anuală a inflației în luna decembrie 2025, comparativ cu decembrie 2024, a fost de 8,6%. „Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna decembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2025 a fost 100,23%. Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,6%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2025 – decembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2024 – decembrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,8%”, se mai arată în datele INS. Chiar dacă e ușor mai mică decât rata generală a inflației, tot indică o creștere semnificativă a prețurilor, ceea ce nu e deloc îmbucurător.