Mii de cazuri de furt de energie sunt descoperite anual în România, un fenomen care generează prejudicii de zeci de milioane de lei și pune în pericol siguranța publică. Datele centralizate de la marii operatori de distribuție arată o realitate îngrijorătoare, în care intervențiile ilegale asupra rețelelor sunt frecvente, iar costurile ajung să fie suportate, indirect, de toți consumatorii corecți.

Un fenomen național cu pierderi uriașe

Cifrele vorbesc de la sine. Doar Delgaz Grid a identificat, în 2025, un total de 1.275 de intervenții ilegale în cele 20 de județe pe care le operează. Peste 780 de cazuri au vizat furtul de energie electrică în Moldova, în timp ce aproape 500 de intervenții neautorizate au fost la instalațiile de gaze naturale. Prejudiciul total depășește 20,5 milioane de lei, după ce au fost sustrași peste 23 de milioane de kWh, o cantitate echivalentă cu consumul anual de gaze al trei spitale municipale.

Iar situația nu e singulară. Distribuție Oltenia a efectuat peste 21.000 de verificări anul trecut, descoperind aproximativ 1.680 de suspiciuni de fraudă, cu o valoare estimată la 29 de milioane de lei. În același timp, Distribuție Energie Electrică România (DEER) a raportat 5.238 de cazuri de consum neautorizat între 2023 și 2025, cu o tendință de creștere de la 1.550 de cazuri în 2023 la 2.071 în 2025. Numai în primele două luni din 2026, Rețele Electrice România a descoperit deja circa 700 de cazuri.

Cum se fură și cine plătește, de fapt?

Metodele sunt, din păcate, diverse și merg de la racordări directe și clandestine la rețea, ocolind contorul, până la intervenții sofisticate asupra echipamentelor de măsură pentru a bloca sau denatura înregistrarea consumului real. Specialiștii DEER au identificat tipologii recurente, precum alterarea contoarelor sau racorduri ascunse.

Dar cine plătește, până la urmă, pentru toată această energie furată? La prima vedere, ai zice că doar compania de distribuție. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Potrivit reglementărilor ANRE, consumul fraudulos este încadrat la pierderi în rețea. Reprezentanții Electrica Furnizare au explicat că aceste costuri cu energia achiziționată și neîncasată, deși nu pot fi recuperate direct de la consumatori, generează dezechilibre în piață și sunt preluate în tarifele reglementate. ajung să fie suportate de toți consumatorii, inclusiv de cei care își plătesc facturile la zi.

Riscuri mortale dincolo de factură

Dincolo de prejudiciile economice, intervențiile neautorizate la rețelele de energie sunt de-a dreptul periculoase. Companiile de distribuție avertizează constant că improvizațiile pot duce la consecințe devastatoare. Vorbim despre explozii, incendii, intoxicații cu monoxid de carbon sau electrocutări.

O „economie” care nu justifică riscul.

Rețele Electrice România subliniază că astfel de practici pun în pericol direct sănătatea și siguranța persoanelor, afectând în același timp și funcționarea rețelei. Fluctuațiile de tensiune sau întreruperile în alimentare cauzate de suprasarcini pot strica aparatele electrocasnice ale vecinilor corecți.

Ce spune legea și ce fac companiile

Furtul de energie nu e o joacă, ci o infracțiune. Conform Legii energiei electrice și gazelor naturale (nr. 123/2012), modificarea sau blocarea contoarelor se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. În cazul racordărilor ilegale, pedeapsa poate ajunge chiar și la 3 ani de închisoare. Operatorii depun constant plângeri penale pentru recuperarea prejudiciilor, multe controale fiind făcute împreună cu Poliția sau Jandarmeria.

În paralel, companiile investesc în măsuri de prevenire. Distribuție Oltenia menționează modernizarea rețelelor, mutarea contoarelor la limita de proprietate și realizarea de balanțe de energie. DEER folosește analize avansate de consum și sisteme de măsurare inteligentă (smart metering) pentru a depista anomaliile. E drept că eforturile dau și rezultate: la Distribuție Oltenia, ponderea pierderilor comerciale, asociate furturilor, a scăzut de la 11,5% din totalul pierderilor în 2019 la doar 5,3% în 2025.

Companiile încurajează consumatorii să joace un rol activ în stoparea fenomenului. Orice suspiciune de fraudă poate fi raportată, inclusiv anonim. Delgaz Grid pune la dispoziție adresa de email [email protected] și un număr de telefon gratuit (031 782 9807, PIN 1838), iar Rețele Electrice România oferă posibilitatea transmiterii sesizărilor printr-un formular online.