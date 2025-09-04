Piața imobiliară din România trece printr-o perioadă paradoxală: apartamentele continuă să se scumpească, dar numărul tranzacțiilor se reduce considerabil. Analizele recente arată că, la final de vară 2025, prețurile locuințelor au urcat cu aproximativ 12% față de aceeași perioadă a anului trecut. În schimb, interesul real pentru cumpărare se diminuează, iar tot mai mulți potențiali clienți se află într-o etapă de așteptare.

Această combinație de factori – scumpirea apartamentelor și reticența cumpărătorilor – ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea pieței. Sunt imobiliarele într-o nouă bulă sau asistăm la o simplă ajustare dictată de costurile de construcție și instabilitatea economică?

Piața imobiliară din România: între explozia prețurilor și prăbușirea tranzacțiilor. Ce impact are asupra românilor

Potrivit datelor furnizate de platforma Storia, Cluj-Napoca continuă să fie liderul pieței imobiliare, cu un preț mediu de 3.138 euro/mp. Urmează Brașov (2.241 euro/mp) și București (2.096 euro/mp).

La polul opus se află Oradea (1.829 euro/mp), Timișoara (1.871 euro/mp) și Sibiu (1.872 euro/mp). Diferențele mari între orașe arată un decalaj regional semnificativ, dar și o corelare directă cu nivelul salariilor și al investițiilor locale.

Deși vizualizările de anunțuri au crescut cu 14% față de anul trecut, interacțiunile directe cu vânzătorii au scăzut cu 3%. Mulți români intră pe platforme de imobiliare din curiozitate sau pentru informare, dar nu fac pasul către achiziție.

Apartamentele noi versus apartamentele vechi

Una dintre particularitățile pieței actuale este raportul surprinzător dintre locuințele noi și cele vechi. În unele orașe, apartamentele vechi au ajuns să fie mai scumpe decât cele noi, deși, în teorie, ar trebui să fie invers.

În Brașov , metrul pătrat pentru apartamentele vechi a fost evaluat la 2.255 euro, mai mult decât cei 2.198 euro/mp pentru cele noi.

În Constanța , diferența se repetă: 2.004 euro/mp la apartamentele vechi față de 1.990 euro/mp la cele noi.

În Iași, decalajul este și mai evident: 1.924 euro/mp pentru locuințele vechi, comparativ cu doar 1.780 euro/mp pentru cele noi.

Explicația vine din poziționarea mai bună a apartamentelor vechi, adesea în zone centrale sau cu infrastructură dezvoltată, în timp ce blocurile noi se ridică la periferii.

Orașele cu cele mai mari diferențe de preț

Cluj-Napoca – capitala imobiliarelor scumpe

Clujul rămâne cel mai scump oraș din România pentru cei care caută locuințe. Aici, diferența între apartamentele noi și cele vechi este minimă, semn că piața s-a stabilizat la un nivel foarte ridicat.

București – diversitate și polarizare

În Capitală, prețurile variază enorm în funcție de cartier. Zone precum Floreasca sau Herăstrău au valori care depășesc 3.000 euro/mp, în timp ce la periferie se găsesc locuințe și sub 1.500 euro/mp. Această polarizare face ca Bucureștiul să fie o piață greu de analizat unitar.

Brașov și Constanța – apartamente vechi mai scumpe

În aceste două orașe, preferința pentru zonele centrale și accesul mai bun la facilități ridică prețurile apartamentelor vechi peste cele noi.

De ce scad tranzacțiile

Specialiștii în imobiliare explică reducerea tranzacțiilor prin mai mulți factori:

Dobânzi ridicate la credite – Indicele ROBOR și IRCC au rămas la valori care fac creditele ipotecare costisitoare. Inflația și scumpirile – Puterea de cumpărare a populației a scăzut, iar mulți amână decizia de a cumpăra. Programul Noua Casă limitat – Sumele plafonate nu mai acoperă prețurile reale din marile orașe. Așteptările cumpărătorilor – Mulți cred că prețurile vor scădea și preferă să aștepte câteva luni înainte de a lua o decizie.

Exemple de costuri la nivel național

O garsonieră de 40 mp în București costă în medie între 76.000 și 93.000 euro, în funcție de vechime.

Un apartament cu două camere (55 mp) variază între 104.000 și 128.000 euro.

Un apartament cu trei camere (75 mp) trece de 170.000 euro în marile orașe.

În Cluj-Napoca, prețurile ajung la peste 230.000 euro pentru trei camere, valori apropiate de cele din capitalele vest-europene.

Ce urmează pentru piața imobiliară

Mulți analiști sunt de părere că piața se află într-un punct de inflexiune. Dacă dobânzile vor rămâne mari, iar inflația va continua să afecteze veniturile, tranzacțiile ar putea scădea și mai mult.

Pe de altă parte, cererea latentă rămâne ridicată: familiile tinere caută locuințe, iar investitorii văd în imobiliare o metodă de protecție împotriva inflației.

Piața imobiliară din România este prinsă între două forțe contradictorii: creșterea constantă a prețurilor și scăderea numărului de tranzacții. Pentru cumpărători, dilema este clară: să intre acum pe piață și să plătească sume mari sau să aștepte în speranța unei corecții?

Indiferent de alegere, un lucru este sigur: imobiliarele rămân un domeniu fierbinte, unde fiecare decizie financiară trebuie cântărită cu atenție.