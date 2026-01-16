Prețul gazelor naturale a atins cel mai ridicat nivel din ultimele șase luni, pe fondul unui val de frig în anumite regiuni ale Europei, informează DPA, citată de Digi24. Cotațiile au crescut cu aproximativ 20% în ultima săptămână, cea mai mare majorare înregistrată din octombrie 2023. Evoluția prețurilor generează presiune pe piețele energetice și alimentează îngrijorări privind securitatea aprovizionării pe continent.

Cotațiile au atins un maxim al ultimelor luni

Vineri dimineața, la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, referință pentru piața europeană, cotațiile futures au ajuns la 34,30 euro pe Megawatt-oră (MWh). Nivelul este cel mai mare atins din luna august. Creșterea săptămânală de circa 20% este cea mai abruptă din octombrie 2023 și indică o sensibilitate ridicată a pieței la factorii climatici și la stocurile disponibile, fiind monitorizată de analiști.

Rezervele de gaze, sub media sezonieră

Nivelul rezervelor din depozitele europene este un motiv de îngrijorare. Gradul de umplere este de 52%, sub media multianuală pentru această perioadă, de 67%. Deficitul reduce capacitatea Europei de a gestiona un consum ridicat pe termen lung. Prognozele meteo indică temperaturi foarte scăzute la finalul lunii, scenariu care ar putea duce la noi extrageri masive din depozite, diminuând rezervele strategice și adăugând presiune pe prețuri.

Tensiunile geopolitice amplifică îngrijorările

Instabilitatea prețurilor este accentuată de contextul geopolitic. Tensiunile legate de Iran, un furnizor important pentru Turcia, au un impact direct asupra pieței, deoarece orice perturbare a livrărilor poate genera efecte în lanț în regiune. Amenințările Statelor Unite ale Americii la adresa țărilor care au relații comerciale cu Iranul sporesc incertitudinea. Washingtonul a avertizat că ar putea impune taxe vamale de 25% partenerilor comerciali ai Teheranului, măsură ce ar putea limita oferta globală de gaze.

Cererea din China, un factor suplimentar de presiune

Cererea la nivel mondial, în special din partea Chinei, adaugă presiune pe piața europeană. China este cel mai mare importator de gaze naturale lichefiate (GNL) la nivel global. O cerere crescută din partea economiei chineze limitează disponibilitatea transporturilor de GNL pentru Europa. Competiția mai mare pentru resurse se reflectă direct în prețul plătit de consumatorii europeni, adăugând un nou factor de complexitate pe o piață volatilă.