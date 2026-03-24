Discuții directe între Statele Unite și Iran ar putea avea loc la Islamabad chiar în această săptămână, în ziua 25 a conflictului din Orientul Mijlociu. O delegație americană formată din vicepreședintele JD Vance și trimișii Steve Witkoff și Jared Kushner este așteptată să se întâlnească cu oficiali iranieni, pe fondul unei pauze de cinci zile a atacurilor ordonată de Donald Trump. Mișcarea a dus deja la o redresare de peste 1% a burselor americane.

Negocieri în Pakistan?

Informația privind posibila întâlnire de la Islamabad a fost confirmată pentru Reuters de un oficial pakistanez și o a doua sursă. Totul ar fi pornit de la o convorbire telefonică între președintele american Donald Trump și șeful armatei pakistaneze. E drept că, oficial, Iranul neagă că ar fi cerut negocieri Statelor Unite. Ba chiar susține că va „folosi toate mijloacele necesare pentru a asigura securitatea, după cum va fi necesar”.

totusi, un oficial iranian a recunoscut pentru Al Jazeera că „au fost transmise mesaje între Teheran și Washington prin intermediul Egiptului și Turciei”. Dar cu cine negociază, de fapt, Washingtonul dacă Teheranul neagă public orice dialog?

Poziția fermă a Teheranului

Iar în timp ce americanii vorbesc despre discuții, Teheranul are un discurs total diferit. Generalul Mohsen Rezaei, consilier al ayatollahului Mojtaba Khamenei, a declarat că actualul conflict nu se va limita la „12 zile”. Potrivit acestuia, „războiul va continua până când toate daunele vor fi compensate integral, toate sancțiunile economice vor fi ridicate și se vor oferi garanții că Statele Unite nu se vor amesteca în afacerile interne ale Iranului”.

Un război de 47 de ani, nu unul de 12 zile.

Rezaei a subliniat că nu este vorba de un conflict pe termen scurt, ci de un „război de 47 de ani”, motiv pentru care și cerințele sunt maxime. În paralel, regimul de la Teheran insistă că „controlează Strâmtoarea Ormuz într-un mod foarte inteligent și puternic” și că „țările din afara regiunii nu au dreptul să se amestece”.

Trump, între diplomație și amenințări

La Washington, președintele Donald Trump a reușit să bulverseze pe toată lumea. După ce a afirmat că SUA au purtat „discuții productive” cu Teheranul, a amenințat în aceeași zi că va „continua să bombardeze fără milă” dacă negocierile eșuează. Trump a mai spus că o „schimbare de regim” este în curs în Iran și a menționat că poartă discuții cu un lider iranian neidentificat, adăugând enigmatic: „Nu vreau să fie ucis”.

Până la urmă, cu cine vorbesc americanii? Axios, citând un oficial israelian, susține că negociatorii Steve Witkoff și Jared Kushner au purtat discuții cu președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf (care are legături strânse cu liderul suprem). rezultatul imediat este o pauză de cinci zile în amenințarea lui Trump de a ataca principalele instalații energetice ale Iranului.

Tensiune maximă în Strâmtoarea Ormuz

Numai că dincolo de declarațiile politice, situația din teren rămâne explozivă. Oficiali americani au declarat pentru CBS News că aproximativ o duzină de mine navale iraniene se află în prezent în Strâmtoarea Ormuz, o rută vitală prin care trecea circa 20% din petrolul mondial înainte de război. Printre acestea se numără Maham 3, o mină magneto-acustică ce se poate activa fără contact, și Maham 7, o „mină adezivă” concepută să evite detecția.

Președintele Trump a afirmat că strâmtoarea „va fi deschisă foarte curând, dacă acest lucru funcționează”, adăugând că controlul asupra fluxului de petrol va fi împărțit între „mine și Ayatollah, oricine ar fi Ayatollahul”. Comandamentul Central al SUA a efectuat deja multiple atacuri asupra navelor iraniene de amplasare a minelor, vizând peste 120 de nave și 44 de mijloace de specialitate.

ONU intră pe fir

Pe fondul acestor tensiuni, Consiliul de Securitate al ONU negociază un proiect de rezoluție prezentat de Bahrain. Acesta propune autorizarea statelor să utilizeze „toate mijloacele necesare” pentru a asigura libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz. Textul cere Iranului „să înceteze imediat toate atacurile împotriva navelor comerciale și orice încercare de a împiedica tranzitul legal sau libertatea de navigație”.

Proiectul, care amenință și cu sancțiuni țintite împotriva celor care „subminează drepturile și libertățile de navigație”, ar permite statelor membre „să utilizeze toate mijloacele necesare (…) pentru a asigura tranzitul și pentru a reprima, neutraliza și descuraja încercările de a închide, obstrucționa sau interfera în alt mod cu navigația internațională”. Șansele sale de aprobare de către Consiliu, unde cei cinci membri permanenți au drept de veto, rămân însă neclare.