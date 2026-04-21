România a ajuns pe locul doi în Uniunea Europeană la capitolul scumpirii carburanților. Prețurile au explodat în martie 2026, cu o creștere anuală de 19,6%, plasându-ne imediat după Germania, care a înregistrat un avans de 19,8%. Datele vin în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au împins în sus prețurile la pompă pe tot continentul.

Scumpiri pe linie în Europa

La nivelul întregii Uniuni, cifrele arată o tendință clară de creștere. „Privind preţurile motorinei şi benzinei în UE, în martie 2026 acestea au crescut cu 19,8% pentru motorină şi cu 9,4% pentru benzină, comparativ cu martie 2025. Lunar, consumatorii au înregistrat o creştere a preţurilor motorinei cu 19,1%, iar a preţurilor benzinei cu 10,6% în UE, comparativ cu februarie 2026”, arată datele oficiale. Imediat după Germania și România, în topul creșterilor anuale se află Olanda (+18,8%), Letonia (+18,5%) şi Austria (+17,2%).

Și totuși, există și excepții. Două state membre au reușit să meargă împotriva curentului, înregistrând chiar scăderi de prețuri: Ungaria (-2,7%) și Slovenia (-5,9%).

Motorina, campioana scumpirilor lunare

Dar ce se întâmplă, pe bune, de la o lună la alta? Între februarie și martie 2026, prețurile au urcat în absolut toate țările din UE. Când vine vorba de motorină, unele state au văzut scumpiri spectaculoase. Cele mai mari creșteri lunare au fost în Cehia și Suedia (ambele cu un salt de 27,6%), urmate de Estonia (+26,8%), Letonia (+25,4%), Belgia (+25,2%) și Țările de Jos (+25,1%).

Toate celelalte țări din Uniune au înregistrat creșteri de peste 10%.

La coada clasamentului s-au situat Slovenia (+2,9%), alături de Slovacia și Ungaria (ambele cu +7,0%).

Benzina, o creștere mai temperată

Creșterile de preț la benzină nu au fost la fel de dramatice precum cele la motorină de la o lună la alta. În fruntea clasamentului se află Belgia, cu un avans de 15,1%, urmată de Suedia (+15,0%), Austria (+14,8%), Cehia (+14,6%) și tandemul Estonia-Lituania (+14,2%).

Lucrurile stau puțin diferit la benzină.

Cele mai mici scumpiri lunare au fost, din nou, în Slovenia (+2,4%), Slovacia (+3,8%) și Ungaria (+4,7%), cărora li se adaugă și Italia, cu o creștere de 4,8%.