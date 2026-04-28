Dobânda la care se împrumută România pe 10 ani a sărit la 7,3% în ultimele zile, o creștere rapidă de la aproximativ 6,7% la jumătatea lunii aprilie. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, trage un semnal de alarmă și spune că instabilitatea politică internă începe deja să fie inclusă în costul finanțării, iar România se împrumută acum mai scump decât Ungaria pe termen lung.

Costul instabilității în cifre clare

Ministrul Finanțelor a explicat, pe bune, care este prețul direct al certurilor politice, tradus în dobânzi, datorie și afectarea ratingului de țară. Lucrurile nu stau deloc bine. Iar cifrele vorbesc de la sine despre deteriorarea percepției investitorilor străini.

„Costul concret al instabilităţii, în dobânzi, datorie şi rating de ţară. Stabilitatea financiară este principala garanţie de care România are nevoie în acest moment. Dobânda la care se împrumută România pe 10 ani a urcat rapid la 7,3% în ultimele zile, de la aproximativ 6,7% la jumătatea lunii aprilie, în contextul deteriorării percepţiei mediilor investiţionale generată de tensiunile interne. Sunt semnale clare că instabilitatea politică începe să fie deja inclusă în costul finanţării. O evoluţie recentă relevantă este cea a diferenţei între randamentele aferente maturităţii de 10 ani pentru titlurile de stat emise în moneda locală de Ungaria şi România: dacă la începutul anului România se situa sub Ungaria, acum plăteşte 120 puncte de bază (1,20%) peste Ungaria. România se împrumută practic mai scump decât Ungaria pe termen lung, investitorii cerând o dobândă mai mare pentru a compensa riscul perceput”, a transmis Alexandru Nazare într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Pericolul retrogradării la categoria Junk

V-ați întrebat vreodată ce înseamnă, concret, o retrogradare la categoria „Junk”? Alexandru Nazare avertizează că agențiile de rating urmăresc cu mare atenție evoluțiile de la București și cer claritate. Orice derapaj poate pune presiune pe ratingul suveran al României, iar o eventuală înrăutățire ar avea urmări dezastruoase.

Consecințele ar fi grave.

„O eventuală înrăutăţire a ratingului de ţară (trecerea la categoria Junk) ar avea consecinţe grave, însemnând costuri de finanţare important mai mari, cerere redusă şi acces mai dificil la pieţele externe, o mare parte dintre investitorii instituţionali actuali fiind nevoiţi să nu mai cumpere titluri de stat româneşti şi chiar să îşi reducă expunerile pe România. În cea mai recentă discuţie cu reprezentanţii agenţiei Fitch, de ieri dimineaţă, am transmis clar că România îşi menţine angajamentul pentru consolidare fiscală şi reforme – însă toate acestea vor depinde în continuare de garanţiile de stabilitate pe care vom reuşi să le transmitem în extern”, a precizat Nazare.

Banii din PNRR sunt în joc

Dar problemele nu se opresc aici. Instabilitatea nu este un concept abstract, ci se vede direct în presiunea pe buget și în spațiul tot mai mic pentru investiții. Pentru o țară cu cel mai mare deficit din UE și cu o datorie publică în creștere rapidă (de la 54,8% la 59,3% din PIB într-un singur an), orice majorare a costurilor de finanțare contează enorm.

„În paralel, calendarul economic al României este critic. România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro din PNRR până la 31 august 2026, iar jaloane importante sunt încă neîndeplinite. Orice blocaj politic afectează direct capacitatea de a finaliza reforme şi de a securiza aceste fonduri. În ultimele luni, România a făcut paşi importanţi: am redus deficitul sub ţinta asumată, menţinând în acelaşi timp investiţiile publice la un nivel ridicat, cu o mai bună absorbţie a fondurilor europene şi reducând costurile de finanţare. Aceste rezultate au fost câştigate cu mult efort şi pot fi rapid pierdute. În acest context, diferenţa esenţială nu este între majorităţi care se pot alia, ci între majorităţi care pot garanta. Economia are nevoie de continuitate, disciplină fiscală şi credibilitate – nu de blocaje”, a adăugat ministrul Finanțelor.

Tot acest avertisment vine în contextul în care PSD, împreună cu AUR, urmează să depună marți la Parlament o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Surse politice indică faptul că textul moțiunii este deja finalizat și s-au strâns peste 233 de semnături de la parlamentari PSD, AUR, PACE Întâi România, S.O.S. România, POT și neafiliați.