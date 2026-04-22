Ti-a expirat cardul, l-ai pierdut sau pur si simplu ai primit unul nou de la banca? Atunci stii foarte bine ce urmeaza: o adevarata bataie de cap cu actualizarea datelor pentru toate platile automate. Ei bine, aceasta problema este pe cale sa dispara. Banca centrala a permis emitentilor de carduri sa transfere automat mandatele de plata recurenta de pe cardul vechi pe cel nou, o schimbare care simplifica enorm viata clientilor.

O problema enervanta, rezolvata

Sa fim seriosi, scenariul e cunoscut. Primesti cardul nou si, brusc, abonamentul la Netflix pica. Prima de asigurare nu se mai plateste. Iar investitiile lunare in fonduri mutuale sunt intrerupte. De aici incepe o cursa nebuna pentru a actualiza manual detaliile cardului pe zeci de platforme si site-uri. V-ati gandit vreodata cat timp se pierde cu asta?

Pana acum, aceste mandate de plata erau legate strict de detaliile unui card anume. Orice modificare a cardului insemna intreruperea tuturor platilor automate.

Lucrurile se schimba fundamental.

Cum functioneaza noul sistem

Modificarea este, la prima vedere, una tehnica, dar cu un impact urias in viata de zi cu zi. Bancile si emitentii de carduri pot acum sa mapeze automat e-mandatele (adica debitele directe) existente pe noul card emis clientului. abonamentele si platile recurente vor continua fara nicio intrerupere. Nu mai este nevoie sa intervii manual de fiecare data.

Acest lucru este extrem de important mai ales pentru angajamentele financiare unde o plata ratata poate avea consecinte neplacute, cum ar fi anularea unei polite de asigurare.

Fara costuri suplimentare pentru clienti

O veste si mai buna? Nu te va costa nimic pe langa asta . Banca centrala a specificat clar ca „nu se vor percepe taxe clienților pentru utilizarea facilității de e-mandat pentru tranzacții recurente”. fara comisioane ascunse, fara taxe de convenienta si fara penalitati pentru configurarea platilor automate.

Mai mult, emitentii de carduri sunt obligati sa puna la dispozitie un sistem eficient de solutionare a plangerilor. Iar instructiunile bancii centrale privind limitarea raspunderii clientilor pentru tranzactiile neautorizate se vor aplica si in cazul platilor recurente efectuate prin e-mandat.

Ce plati se fac automat, fara OTP

Si pentru ca tot vorbim de simplificare, au fost clarificate si limitele pentru tranzactiile recurente care pot fi autorizate fara o autentificare suplimentara (cum ar fi codul primit prin SMS).

Astfel, platile recurente pot fi autorizate fara factor suplimentar de autentificare (AFA) pana la 830 de lei pe tranzactie. Dar stai putin, ca nu e tot.

Pentru anumite categorii considerate esentiale, limita este mult mai generoasa. Platile pentru „primele de asigurare, subscrierea la fonduri mutuale și plata facturilor de card de credit” pot fi efectuate fara AFA pana la un plafon de 5.500 de lei pe tranzactie. Orice tranzactie care depaseste aceste sume va necesita, in continuare, o autentificare suplimentara din partea ta.