Costul muncii în România este de 13,6 euro pe oră, dar candidații cer salarii cu aproape 30% peste oferte

Un salariat costă angajatorul român, în medie, 13,6 euro pe oră, față de 34,9 euro la nivelul Uniunii Europene, potrivit datelor Eurostat prezentate de TVR Info în TVR Info. În acest cost intră salariul și contribuțiile suportate de angajator.

România rămâne una dintre piețele cu cele mai reduse costuri ale forței de muncă din Uniunea Europeană. Dintre nivelurile prezentate, doar Bulgaria se află mai jos, cu 12 euro pe oră.

Costul muncii crește mai repede decât media UE

Diferența față de media europeană rămâne mare, dar costul orar al muncii a crescut în 2025 cu 10,6% în România, comparativ cu 4,1% la nivelul Uniunii Europene. Companiile operează astfel cu un cost încă redus în raport cu UE, dar care avansează într-un ritm mai rapid.

Presiunea apare și în recrutare. International Work Finder a realizat Barometrul Salariilor din România 2026, care indică așteptări medii de 7.000 de lei net din partea candidaților, în timp ce angajatorii oferă aproximativ 5.400 de lei net. Decalajul este de aproape 30%, potrivit Barometrului Salariilor.

Diferența dintre cereri și oferte ajunge la 42% în ingineria energetică

În ingineria energetică, așteptările candidaților depășesc ofertele companiilor cu 42%. În sectorul bancar și în imobiliare, diferența este de aproximativ 40%.

Disparitățile se mențin și între domenii. IT-ul are o mediană salarială netă de 11.750 de lei pe lună, în timp ce mediana din retail este de 4.700 de lei, arată Barometrul Salariilor.

Cea mai bine plătită poziție analizată este cea de director medical, cu un venit mediu de 28.000 de lei net pe lună.

Salariile medii diferă cu aproape 3.000 de lei între București și Hunedoara

Bucureștiul conduce clasamentul regional, cu un salariu mediu net de 7.073 de lei.

În Hunedoara, salariul mediu net ajunge la 4.108 lei, cu aproape 3.000 de lei sub nivelul din București. Diferența regională se adaugă decalajelor dintre sectoare și dintre cererile candidaților și ofertele companiilor.

Datele INS arată că, în iulie 2026, câștigul salarial mediu net din România a ajuns la 5.820 de lei, cu 5,5% peste nivelul din iulie 2025. Puterea reală de cumpărare a scăzut însă cu 2,5%.