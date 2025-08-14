Scăderi pe toate marile sectoare industriale. Date INS

Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că în iunie 2025 producția industrială a înregistrat o scădere față de luna precedentă, atât în varianta serie brută (-2,9%), cât și în varianta ajustată sezonier și în funcție de numărul de zile lucrătoare (-1,0%).

Comparativ cu luna mai 2025, producția industrială (serie brută) a scăzut cu 2,9%, influențată de reducerea activității în toate cele trei ramuri principale: industria extractivă (-4,0%), industria prelucrătoare (-3,1%) și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-0,7%).

Pe seria ajustată în funcție de zile lucrătoare și sezonalitate, declinul a fost de 1,0%, cu scăderi în industria extractivă (-1,9%), în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-0,7%) și în industria prelucrătoare (-0,3%).

Evoluția față de anul trecut

Raportat la iunie 2024, producția industrială (serie brută) a crescut cu 2,0%, susținută de avansul industriei prelucrătoare (+2,2%), al producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+1,1%) și al industriei extractive (+0,6%).

Pe seria ajustată, însă, se observă o scădere de 0,8% față de aceeași lună a anului precedent. Industria prelucrătoare a coborât cu 0,7%, în timp ce producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat și industria extractivă au înregistrat creșteri modeste, de 0,3% și, respectiv, 0,1%.

Bilanțul primului semestru din 2025

În perioada ianuarie – iunie 2025, comparativ cu primele șase luni din 2024, producția industrială (serie brută) a scăzut cu 2,0%. Declinele cele mai mari au fost în industria prelucrătoare (-2,4%) și în industria extractivă (-1,1%), în timp ce producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a consemnat un avans de 0,6%.

Pe seria ajustată, scăderea din prima jumătate a anului a fost de 1,2%, din cauza reducerilor în industria prelucrătoare (-1,4%) și în industria extractivă (-1,0%). În schimb, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 1,4%.