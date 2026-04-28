Principalele temeri pentru economia românească în perioada următoare sunt legate de războiul din Golf și de situația politică internă. Pe lângă acestea, sistemul bancar se confruntă cu investigația privind indicele ROBOR, un factor care poate avea un impact direct asupra creditării, în special pentru companii. Avertismentul vine de la Ionuț Lianu, șeful trezoreriei CEC Bank, care subliniază că, deși am mai traversat crize politice, contextul actual este unul complex.

Politic versus Economic

La prima vedere, între planul politic și cel economic pare să existe un grad mare de disociere, mai ales dacă parcursul macroeconomic este unul corect. Dar lucrurile stau puțin diferit când presiunea crește. Potrivit lui Lianu, atenția pieței este, de fapt, concentrată pe rezultatele concrete. V-ați gândit vreodată cât de puțin contează discursul politic atunci când cifrele o iau la vale?

„Toată lumea e con­centrată pe deznodământul macroeconomic al situaţiei, şi din România, şi din afară. Până la urmă, vorbim de pre­ţuri, randamente. E mai puţin relevant aspectul po­litic. este foarte im­portant ce se întâmplă cu deficitul fiscal şi ce se întâmplă cu creşterea PIB“, declară Ionuț Lianu.

Marea provocare a deficitului fiscal

două sunt ancorele care țin pe linia de plutire economia: deficitul fiscal și creșterea Produsului Intern Brut. Orice derapaj aici poate avea consecințe serioase. Iar România se află exact într-un astfel de moment delicat, încercând să corecteze un dezechilibru major.

Ajustarea trebuie însă calibrată cu mare atenție.

„Pentru că noi suntem acum pe o traiectorie de ajustare a deficitului fiscal. Ea nu trebuie să fie nici foarte bruscă, nici foarte lentă şi, în acest timp, să nu ducă la erodarea bazei fiscale”, explică șeful trezoreriei CEC Bank. E drept că sună tehnic, dar de acest echilibru fragil depind, în final, taxele pe care le plătim cu toții și stabilitatea locurilor de muncă.

ROBOR, un risc suplimentar pentru creditare

Dincolo de tabloul macroeconomic, sistemul bancar are propria sa vulnerabilitate. Investigația care vizează indicele ROBOR (o problemă care mocnește de ceva vreme) poate introduce un element de incertitudine suplimentar. Impactul s-ar putea resimți cel mai puternic în zona creditării pentru firme, motorul principal al investițiilor din economie.

Datele recente arată o oarecare stagnare. ROBOR la 3 luni a închis săptămâna la 5,87%, în timp ce costurile de finanțare ale României la obligațiunile guvernamentale pe 10 ani au staționat la 7,2%. În același timp, cursul valutar a înregistrat o ușoară creștere, ajungând la 5,0928 lei pentru un euro.