Joi, 21 august 2025, Banca Națională a României (BNR) a publicat noile valori oficiale pentru principalele monede internaționale. Ziua a adus variații ușoare, însă interesante: leul s-a apreciat în fața lirei sterline, euro și dolarul american au pierdut teren, în timp ce aurul a înregistrat o creștere notabilă. Evoluțiile confirmă tendința de volatilitate de pe piața valutară, cu schimbări mici, dar semnificative pentru cei care urmăresc atent cursul.

Surpriză la cursul BNR! Vezi cotațiile complete din 21 august 2025

Potrivit datelor oficiale, euro a coborât la 5,0578 lei, în scădere cu 0,0033 lei. Dolarul american a pierdut și el teren, fiind cotat la 4,3387 lei, cu 0,0075 lei mai puțin față de ziua precedentă. În schimb, gramul de aur a crescut, ajungând la 466,1103 lei, adică o majorare de 1,3344 lei.

Lira sterlină s-a depreciat la 5,8482 lei, cel mai mic nivel din 7 august 2025, ceea ce arată o apreciere a leului în raport cu moneda britanică. Alte monede, precum dolarul australian (2,7881 lei, -0,0091 lei) și dolarul canadian (3,1269 lei, -0,0055 lei), au înregistrat și ele scăderi. Francul elvețian a fost singurul care a urcat, fiind cotat la 5,3890 lei (+0,0054 lei).

Monede europene și internaționale: fluctuații minore

Printre monedele europene, forintul maghiar a ajuns la 1,2782 lei/100 unități (-0,0033 lei), iar yenul japonez s-a depreciat ușor la 2,9384 lei/100 yeni (-0,0090 lei). Leul moldovenesc s-a stabilit la 0,2590 lei (-0,0003 lei), iar coroana norvegiană a crescut la 0,4262 lei (+0,0027 lei). De asemenea, zlotul polonez a avut o variație pozitivă minoră, de doar +0,0001 lei, ajungând la 1,1900 lei.

La polul opus, coroana suedeză a pierdut 0,0005 lei, stabilindu-se la 0,4528 lei, iar lira turcească a scăzut la 0,1057 lei. DST/XDR, unitatea de cont a FMI, a coborât la 5,9317 lei, cu 0,0095 lei mai puțin.

Monede din afara UE: de la realul brazilian la dolarul neo-zeelandez

Pe lista monedelor externe, rubla rusească s-a depreciat la 0,0539 lei (-0,0002 lei), iar leva bulgărească a coborât la 2,5861 lei. În aceeași direcție, randul sud-african a scăzut la 0,2452 lei, iar renminbi-ul chinezesc a coborât la 0,6045 lei.

Evoluții pozitive au fost înregistrate de realul brazilian, care a urcat la 0,7924 lei (+0,0021 lei), și hryvna ucraineană, ajunsă la 0,1053 lei (+0,0004 lei). Alte monede au rămas stabile, precum peso-ul mexican (0,2312 lei) și dinarul sârbesc (0,0432 lei).

La finalul ședinței, dirhamul EAU a fost cotat la 1,1812 lei (-0,0021 lei), bahtul thailandez la 0,1330 lei (-0,0005 lei) și dolarul din Hong Kong la 0,5553 lei (-0,0009 lei). Cea mai mare depreciere a zilei a fost consemnată de dolarul neo-zeelandez, care a pierdut 0,0048 lei, ajungând la 2,5286 lei. Dolarul singaporez a închis ziua la 3,3725 lei, cu un minus de 0,0086 lei,, potrivit cursbnr.ro.