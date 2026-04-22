Unul dintre cei mai mari angajatori din Bistrița, compania RAAL, a anunțat un nou val masiv de disponibilizări. Nu mai puțin de 500 de oameni vor fi concediați, după ce alți 250 au plecat deja la începutul anului. Autoritățile locale trag un semnal de alarmă: piața muncii nu poate absorbi un asemenea șoc.

750 de oameni pe drumuri la RAAL

Problemele financiare majore ale companiei RAAL, cu fabrici în Bistrița și Prundu Bârgăului, provoacă una dintre cele mai ample restructurări din istoria recentă a județului. Procedura este deja în plină desfășurare. Potrivit șefei AJOFM Bistrița-Năsăud, Angela Koos, concedierile vor deveni efective din iunie, odată cu expirarea preavizului.

„Ei sunt la faza de preaviz, ne-au notificat săptămâna trecută, notificarea finală. Începem serviciile de preconcediere şi, cu luna iunie, deci după ce expiră cele 30 de zile de preaviz, probabil că o să îi preluăm pe cei mai mulţi în şomaj. Este vorba despre 500 de persoane. Cu 250, care au fost anterior, deja sunt 750. Ei au acum pe organigramă 1.285 de angajaţi, din care pleacă 500 acum”, a declarat aceasta.

Criza se extinde și în alte sectoare

Dar problemele de pe piața muncii din județ nu se opresc aici. O altă companie, de data aceasta din domeniul jocurilor de noroc, a notificat autoritățile că intenționează să concedieze 40 dintre cei 165 de angajați ai săi.

E drept că procedura este încă la început.

Numai că semnalul este clar: dificultățile economice se răspândesc și afectează tot mai multe firme, indiferent de domeniul de activitate.

Șomajul scade pe hârtie. Realitatea e alta

La prima vedere, statisticile oficiale par să contrazică panica. Rata șomajului în martie a scăzut ușor, ajungând la 3,53% de la 3,58% în februarie. Cum vine asta? Specialiștii avertizează că aceste cifre sunt înșelătoare, deoarece nu includ miile de angajați care se află în prezent în perioada de preaviz.

Angela Koos explică situația fără ocolișuri: „Rata şomajului a scăzut (în martie, n.r.) cu 0,05 puncte procentuale faţă de luna trecută. Acum este 3,53%, era 3,58% în februarie. Dar asta nu ne spune nimic, este exact partea intermediară între ce există pe piaţa muncii şi ce se va întâmpla de acum, deci clar o să crească, începând cu luna iunie se va simţi, pentru că oamenii încă sunt în preaviz, mai au timp să vină să se înregistreze la şomaj în termenul legal. Deci nu reflectă neapărat şomajul care există la ora actuală, nu reflectă neapărat persoanele inactive care sunt la ora actuală”.

Piața muncii, în blocaj total

V-ați gândit ce șanse au, pe bune, acești oameni să își găsească repede un alt job? Perspectivele sunt sumbre. Angajatorii reduc activitatea, iar ofertele de muncă sunt din ce în ce mai puține. Piața pur și simplu nu este pregătită să absoarbă un număr atât de mare de șomeri într-un timp atât de scurt.

„La ora actuală, piaţa muncii nu este pregătită să îi integreze, ca număr de locuri vacante sunt tot mai puţine. Semnalele, în general, sunt de închidere a mai multor societăţi, mai mici, mai puţin mici, mai mari, dar în general observăm că deja vin câte doi, trei viitori şomeri, care se interesează ce acte o să le trebuiască, deci aşteptăm să fie în continuare, să se închidă activităţi. Marii contribuabili de la noi din judeţ deocamdată îşi conservă personalul, nu fac angajări”, a detaliat șefa AJOFM.

Pentru a mai atenua din șoc, AJOFM va organiza în luna mai o bursă a locurilor de muncă, axată pe sectoarele cu cerere sezonieră (precum HoReCa, construcții și agricultură).

Datele INS confirmă tendința sumbră

Cifrele de la nivel național, publicate de Institutul Național de Statistică, confirmă deteriorarea pieței muncii. În 2025, rata de ocupare a populației cu vârsta de muncă (15-64 ani) a fost de 63,0%, în scădere cu 0,8 puncte procentuale față de anul anterior. Populația activă a României era de 8.194.600 de persoane, dintre care 7.694.300 erau ocupate și 500.300 erau șomeri.

Iar tabloul devine și mai îngrijorător când ne uităm la tineri. Șomajul în rândul acestora rămâne la un nivel alarmant de 26,1%, în timp ce rata șomajului de lungă durată pentru aceeași categorie ajunge la 12,8%, semnalând probleme structurale grave în integrarea lor pe piața muncii.