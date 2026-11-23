Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, la 23 noiembrie 2026, că un act fiscal pe hârtie trimis prin scrisoare recomandată este comunicat legal numai dacă îl primește contribuabilul sau, când acesta lipsește de la domiciliul fiscal, o persoană împuternicită să primească trimiterea. Pentru cel care vrea să conteste o decizie privind taxele, persoana care a semnat confirmarea de primire poate schimba data de la care se socotește termenul.

Decizia nr. 16 privește scrisorile recomandate cu confirmare de primire, nu toate actele trimise de autoritățile fiscale. Înalta Curte a pronunțat-o într-o procedură prin care lămurește cum trebuie aplicată aceeași regulă în instanțe. Lămurirea devine obligatorie pentru instanțe de la publicarea deciziei în Monitorul Oficial, nu de la pronunțarea ei.

O rudă nu poate primi automat scrisoarea fiscală

Dacă destinatarul lipsește, simplul fapt că soțul, copilul sau altcineva locuiește la aceeași adresă nu înseamnă că persoana poate primi legal scrisoarea fiscală. Potrivit soluției Înaltei Curți, ea trebuie să fie împuternicită să primească trimiterea poștală. Nici semnătura de pe confirmarea de primire nu rezolvă, singură, întrebarea cine a primit actul.

Deosebirea vine din regulile aplicate până acum: Codul de procedură civilă permite, pentru unele acte de procedură, înmânarea către o persoană majoră din familie sau către alt adult care locuiește cu destinatarul ori îi primește de obicei corespondența. Înalta Curte a lămurit că, pentru actul fiscal pe hârtie trimis prin această modalitate poștală, rudenia sau locuința comună nu țin loc de împuternicire.

Termenul de contestare pornește de la comunicarea legală

Codul de procedură fiscală dă, de regulă, 45 de zile de la comunicarea actului pentru depunerea contestației. Dacă actul nu arată mențiunile obligatorii despre contestare, termenul este de trei luni de la comunicare. O persoană care constată că scrisoarea a fost semnată de cineva neîmputernicit poate invoca faptul că acea înmânare nu a pornit termenul.

Aceasta nu înseamnă că actul fiscal se anulează automat. Decizia Înaltei Curți privește legalitatea comunicării prin scrisoare recomandată și nu schimbă hotărârile judecătorești deja examinate în procedura care a dus la pronunțarea ei.

Ce poate verifica persoana care a primit o decizie fiscală

Cel care află că o rudă sau un alt locatar a semnat pentru scrisoare poate cere în scris autorității fiscale emitente o copie a actului și a confirmării de primire. În dosarele de control fiscal, confirmarea este păstrată împreună cu exemplarul actului aflat la autoritate, potrivit manualului ANAF pentru control fiscal.

Mai întâi, persoana verifică numele celui care a semnat confirmarea și dacă acesta avea împuternicire să primească trimiterea.

Dacă nu avea, poate arăta în scris autorității fiscale de ce consideră că actul nu i-a fost comunicat legal și poate cere să nu fie socotit de la acea înmânare termenul de contestare.

Dacă autoritatea a considerat deja actul comunicat sau a început executarea, problema poate fi invocată în contestația fiscală și, după caz, în instanță.

Alte moduri de comunicare au reguli separate

Codul de procedură fiscală permite și înmânarea actului pe hârtie la domiciliul fiscal de către angajații autorității sau la sediul acesteia. Dacă destinatarul refuză primirea la domiciliu, actul se consideră comunicat la data afișării înștiințării. Dacă nu este găsit, are cel mult 15 zile de la afișare să se prezinte la autoritatea fiscală; în caz contrar, actul se consideră comunicat la împlinirea termenului.

Când comunicarea prin poștă nu este posibilă, legea permite comunicarea printr-un anunț public. Anunțul rămâne afișat cel puțin 60 de zile, iar actul se consideră comunicat după 15 zile de la afișare. Pentru actul electronic, data comunicării este cea la care este pus la dispoziția contribuabilului prin mijloacele electronice prevăzute de lege. Decizia nr. 16 nu schimbă aceste modalități; pasul următor pentru aplicarea obligatorie a soluției sale în instanțe este publicarea în Monitorul Oficial.