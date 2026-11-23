În București, biletul de suprafață STB costă 3 lei, iar o călătorie cu metroul costă 5 lei. Costul mediu al serviciului în 2024 a fost însă de 1,48 lei pe călătorie la STB și de aproximativ 11,31 lei la Metrorex; călătorii plătesc prin bilete și abonamente, iar transportul primește și bani din bugetele publice.

Media de 1,48 lei nu înseamnă că din fiecare bilet STB de 3 lei rămâne o diferență de 1,52 lei. Biletul este valabil 90 de minute și poate fi folosit la schimbarea vehiculului, în timp ce media împarte costurile anuale ale serviciului la numărul de călătorii raportate de operator. Abonamentele, reducerile și gratuitățile fac ca încasarea medie să nu fie egală cu prețul biletului individual.

Cât arată costurile din 2024

STB a împărțit costurile serviciului de transport, de 1.597,497 milioane de lei, la 1,08 miliarde de călătorii și a publicat media de 1,48 lei pe călătorie. La metrou, împărțirea cheltuielilor de 1.718,943 milioane de lei la 152,03 milioane de călători dă aproximativ 11,31 lei pe călătorie. Sunt medii anuale, nu costul unui anumit drum.

În tabel, „compensația” este plata publică pentru serviciul de transport, iar „diferențele de tarif” sunt sumele plătite pentru reduceri și gratuități. Rândurile STB privind încasările și plățile publice provin din raportul companiei pentru 2024, iar cele pentru metrou din raportul Metrorex pentru același an.

Indicator în 2024 STB Metrorex Călătorii raportate 1,08 miliarde 152,03 milioane Cost folosit la medie 1.597,497 milioane lei 1.718,943 milioane lei Cost mediu pe călătorie 1,48 lei 11,31 lei Încasări sau venituri din transport 257,929 milioane lei 261,502 milioane lei Compensație publică 1.115,115 milioane lei 870,243 milioane lei Diferențe de tarif 292,435 milioane lei 117,614 milioane lei Plăți publice împărțite la călătorii aproximativ 1,30 lei aproximativ 6,50 lei

Ultimul rând împarte compensația și diferențele de tarif din 2024 la toate călătoriile raportate. Nu arată cât a primit operatorul pentru biletul unei anumite persoane. Nici mediile STB și Metrorex nu au exact aceeași bază contabilă.

De ce biletul STB depășește media de 1,48 lei

Încasările STB de 257,929 milioane de lei au acoperit aproximativ 16,15% din costul serviciului de transport raportat pentru 2024. Compania a avut însă cheltuieli totale de 1.871,676 milioane de lei, mai mari decât cele 1.597,497 milioane de lei folosite la calculul costului mediu pe călătorie. Prețul biletului de 3 lei și media de 1,48 lei nu descriu, așadar, aceleași sume și nu pot fi scăzute unul din celălalt pentru a afla subvenția unui drum.

Veniturile totale STB din 2024, de 1.872,288 milioane de lei, se împart în 464,738 milioane de lei venituri proprii, 1.115,115 milioane de lei compensație și 292,435 milioane de lei diferențe de tarif. Încasările de 257,929 milioane de lei sunt numai o parte din veniturile proprii; celelalte venituri proprii însumează 206,809 milioane de lei. Această împărțire explică totalul veniturilor companiei, nu transformă fiecare călătorie într-un bilet vândut.

În 2025, STB a raportat încasări de 267,504 milioane de lei, compensație de 1.212,981 milioane de lei și diferențe de tarif de 294,432 milioane de lei. Ultimele două au însumat aproximativ 1.507,413 milioane de lei. Raportul pentru 2025 nu publică o nouă medie a costului pe călătorie care să poată înlocui cifra de 1,48 lei din 2024.

Cine plătește diferența

Pentru transportul local de suprafață, Legea nr. 92/2007 pune diferența dintre costurile operatorului și încasările din bilete în sarcina bugetelor locale. STB facturează compensația și diferențele de tarif prin TPBI, asociația care organizează transportul în București și Ilfov. Pentru gratuități, legea permite și plata din bugetul de stat sau din alte bugete prevăzute pentru categoria respectivă.

Metroul primește sprijin pentru transport din bugetul de stat. În 2024, subvenția Metrorex a fost de 870,243 milioane de lei, iar diferențele de tarif pentru reduceri și gratuități au fost de 117,614 milioane de lei. Împreună, înseamnă aproximativ 987,857 milioane de lei, adică 6,50 lei dacă suma este împărțită la toți călătorii raportați în acel an.

Un exemplu arată de ce nici această medie nu este o sumă pusă lângă fiecare bilet. La 100 de lei din cheltuielile Metrorex folosite în calcul, veniturile din transportul călătorilor din 2024 reprezintă aproximativ 15,21 lei: 261,502 milioane de lei împărțite la 1.718,943 milioane de lei, apoi înmulțite cu 100. Subvenția și diferențele de tarif reprezintă, prin același calcul, aproximativ 57,47 lei. Aceste categorii nu cuprind singure toate veniturile și operațiunile companiei.

Ce intră în cost și ce rămâne separat

Cheltuielile transportului cuprind costurile necesare prestării serviciului. Situația financiară Metrorex pentru 2024 arată, între altele, cheltuieli cu personalul, energia, apa și amortizarea, adică înregistrarea treptată a uzurii bunurilor folosite. În totalul cheltuielilor companiei, de aproximativ 3.385,747 milioane de lei, se aflau și 1.666,804 milioane de lei legate de investiții publice preluate în patrimoniu. După separarea acelei sume rămân cele 1.718,943 milioane de lei folosite pentru media de 11,31 lei.

Și STB prezintă separat costul serviciului și investițiile: pentru 2024, volumul investițiilor a fost de 83,966 milioane de lei. Pentru a compara operatori sau ani diferiți, trebuie folosite aceleași tipuri de cheltuieli și aceeași măsură a călătoriilor. Dacă numărul de călătorii scade, același cost anual împărțit la mai puțini călători dă o medie mai mare.

În interiorul STB, mediile publicate pentru 2024 au fost diferite după vehicul:

Tramvai: 1,45 lei pe călătorie.

Troleibuz: 1,89 lei pe călătorie.

Autobuz: 1,43 lei pe călătorie.

Compensația nu se stabilește prin scăderea prețului biletului dintr-una dintre aceste medii. Regulamentul european nr. 1370/2007 pornește de la costurile serviciului, scade încasările din tarife, alte venituri și efectele financiare favorabile, apoi ține seama de un profit rezonabil. Plata publică nu poate depăși rezultatul permis de acest calcul.

Ce se schimbă când biletul se scumpește

Un bilet mai scump mărește suma plătită de persoana care îl cumpără. Nu reduce automat compensația publică cu aceeași sumă: totalul încasărilor depinde și de câte titluri sunt cumpărate, de abonamente, reduceri și călătorii, iar plata operatorului se calculează și în funcție de costuri. Subvenția permite ca o parte a serviciului să fie plătită din buget, nu integral la cumpărarea biletului.

Întrebări frecvente

Pot schimba autobuzul cu același bilet?

Da. Biletul de suprafață de 3 lei este valabil 90 de minute în București și Ilfov, timp în care sunt permise validări repetate. Biletul integrat STB-metrou costă 7 lei și este valabil 120 de minute pe ambele rețele.

Cât costă zece călătorii?

La 23 noiembrie 2026, zece călătorii de suprafață costă 25 de lei, zece călătorii cu metroul costă 40 de lei, iar zece călătorii integrate costă 59 de lei.

Elevii și studenții plătesc bilet întreg?

Elevii din învățământul preuniversitar au gratuitate, iar studenții au reducere de 90% la transportul local și la metrou, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legile educației.

Biletul individual de metrou costă 7 lei?

Nu. La 23 noiembrie 2026, călătoria individuală cu metroul costă 5 lei. Ordinul care prevedea majorarea la 7 lei a fost abrogat la 26 iunie 2026; 7 lei costă biletul integrat cu transportul de suprafață.

Este 14 lei costul unei călătorii cu metroul?

Cheltuielile Metrorex folosite pentru serviciul din 2024, împărțite la numărul de călători din acel an, dau aproximativ 11,31 lei pe călătorie. Nici această medie, nici suma de 14 lei nu sunt tariful plătit pentru biletul individual.

Surse verificate la 23 noiembrie 2026: Legea nr. 92/2007; Regulamentul (CE) nr. 1370/2007; tarifele, datele statistice și rapoartele STB; raportul Consiliului de Administrație și situația financiară Metrorex pentru 2024; Ordinul nr. 647/2026.