Vicepremierul Tanczos Barna anunță o schimbare radicală pentru peisajul energetic al României odată cu demararea proiectului Neptun Deep. Oficialul susține că țara noastră va ajunge într-o situație complet diferită, capabilă să exporte cantități importante de gaz și să devină cel mai mare producător din Europa.

O situație total diferită

Discuțiile actuale despre mixul energetic sunt complicate de costurile mari ale producției pe bază de cărbune, care dezechilibrează întreaga piață. Numai că, odată cu noile investiții, lucrurile se vor schimba fundamental. Dar cum anume? Tanczos Barna explică.

„E greu să schimbi acum, pentru că electricitatea se produce. Şi avem această discuţie cu minerii pe stradă, unde electricitatea produsă în aceste centrale pe cărbune e atât de scumpă, încât debalansează tot mixul energetic şi preţurile autohtone. O să fim într-o altă situaţie în momentul în care porneşte Neptun Deep, în momentul când pornesc marile centrale care sunt în construcţie acum şi se fac investiţii de miliarde de euro acolo. Vom fi într-o situaţie total diferită când reuşim să exportăm cantităţi mari de gaz“, a declarat vicepremierul marți seară la Digi24.

Potrivit acestuia, România va ajunge cel mai mare producător de gaz din Europa. Iar din acel moment, regulile jocului se schimbă.

Tranziția scumpă la mașini electrice

Vicepremierul a abordat și subiectul delicat al trecerii la mașinile electrice, un proces pe care îl consideră costisitor și de durată. El critică graba cu care Europa a încercat să impună această tranziție, fără a evalua corect consecințele economice și industriale.

„O tranziţie la electricitate şi la maşini electrice e o tranziţie scumpă şi durează. A încercat Europa să o facă foarte repede, până în 2035, cu metode greşite şi cu grabă, fără să se ia în considerare suportabilitatea sau nivelul la care este pregătită industria. Nu a luat Europa în considerare China şi importul de maşini fără precedent şi electrice, şi clasice, cu motoare de ardere internă, din China“, a mai spus Tanczos Barna.

Industria auto europeană, în pierdere de viteză

Efectele acestei strategii grăbite se văd deja. Industria auto din Germania și Franța pierde viteză, iar acest declin afectează direct și economia românească. Până la urmă, nu suntem o insulă economică.

Suntem legați de giganții europeni, pentru că „suntem furnizori de piese şi de subansamble componente pentru industria auto“.

O criză globală nepregătită

Problema nu este doar locală sau europeană, ci una globală. Vicepremierul subliniază că nimeni nu a fost cu adevărat pregătit pentru șocurile recente, de la criza energetică la cea industrială.

„Deci lucrurile nu pot fi grăbite, nu s-a pregătit nimeni. Nici China, nici India, nici Pakistanul, nici Japonia, nici America nu erau pregătite pentru crize de genul acesta. Toată lumea este afectată“, a adăugat Tanczos Barna.

Proiectul Neptun Deep avansează, se pare, conform graficului. Primele gaze din Marea Neagră ar urma să fie livrate pe piață în cursul anului 2027.