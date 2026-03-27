Părinții salariați ar putea primi mai mulți bani pentru creșă. Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect care majorează valoarea tichetelor de la 710 la 740 de lei lunar, o modificare ce ar urma să intre în vigoare începând cu luna aprilie 2026.

Majorare de 30 de lei, dictată de inflație

Propunerea vine ca urmare a indexării cu rata inflației, conform legislației în vigoare. Potrivit referatului de aprobare care însoțește proiectul de ordin, calculul tehnic pentru anul 2026 a indicat o valoare exactă de 739,76 lei, care ulterior a fost rotunjită la 740 de lei. Astfel, majorarea de 30 de lei reflectă evoluția prețurilor la serviciile pentru copii.

Iar scopul declarat este menținerea puterii de cumpărare a acestui beneficiu. Dacă actul normativ va fi adoptat în forma actuală, noua valoare se va aplica inclusiv pentru lunile de vară august și septembrie 2026.

Cine sunt beneficiarii tichetelor

Tichetele de creșă sunt acordate de angajatori. Beneficiază de ele părinții care nu se află în concediu de creștere a copilului și care își înscriu copiii la creșe sau apelează la serviciile unor bone autorizate.

Sumele se acordă lunar.

Acestea vin în format electronic. E drept că, deși nu sunt supuse contribuțiilor sociale obligatorii (un avantaj fiscal important), tichetele sunt totuși impozitate cu 10%.

O modificare legislativă încă blocată

Numai ca lucrurile nu sunt chiar atât de simple pe cât par la prima vedere. La finalul anului trecut a intrat în vigoare o modificare legislativă importantă (cea care permite plata directă a contravalorii tichetelor către creșe sau bone), o alternativă menită să simplifice viața părinților.

Sună bine, nu-i așa?

Problema este că această opțiune nu poate fi aplicată deocamdată. Motivul este unul pur birocratic: normele de aplicare ale legislației nu au fost încă actualizate pentru a reglementa, pe bune, mecanismul concret de plată. Până atunci, părinții rămân cu sistemul clasic.