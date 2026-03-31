Alexandros Exarchou, CEO-ul grupului elen AKTOR și al traderului de gaze Atlantic – See LNG Trade, a lansat un avertisment extrem de dur la București. El se declară „înspăimântat” de perspectiva iernii viitoare în Europa și anticipează prețuri la gaze naturale „fără precedent”. Reticența Uniunii Europene de a semna contracte pe termen lung pentru gaz natural lichefiat (LNG) din SUA ar putea arunca continentul într-o criză majoră de aprovizionare.

Un avertisment fără ocolișuri

Prezent la conferința Economist Romania Government Roundtable 2026, Exarchou a vorbit direct, fără menajamentele obișnuite ale politicienilor. El a ținut să sublinieze de la început poziția sa unică. „Am privilegiul de a fi singurul non-politician care vorbeşte în acest panel. Asta pentru că, uneori, în cazul chestiunilor celor mai importante, trebuie să răspundem la întrebări dificile pe care politicienii, din motive de înţeles, ar prefera să le evite”, a spus el.

Iar miza este uriașă. „În momentul de faţă, în opinia mea, energia este cel mai important lucru pentru viitorul Uniunii Europene şi al capacităţii sale de finanţare. Mă tem că, pentru prima dată după mulţi ani, deşi sunt grec şi aparţin unei ţări care a supravieţuit trecând prin vremuri foarte dificile, sunt înspăimântat de ceea ce va fi iarna viitoare în Europa”, a declarat Alexandros Exarchou.

Europa doar reacționează, nu acționează

Problema de fond, în viziunea sa, este incapacitatea cronică a Uniunii Europene de a acționa preventiv, fiind mereu surprinsă de evenimente. Lucrurile stau puțin diferit față de cum sunt prezentate oficial. „Am obosit să-i tot văd pe europeni nefăcând altceva decât să reacţioneze la evenimente despre care ei cred că n-ar fi trebuit să se întâmple. Dar aceste lucruri chiar s-au întâmplat. Războiul din Ucraina s-a întâmplat. Războiul din Iran se întâmplă chiar acum”, a punctat șeful Atlantic – See LNG Trade.

El a adăugat că dezbaterile despre legalitatea conflictelor sunt inutile în fața realității. „Şi, în loc să stăm să dezbatem dacă războaiele astea sunt sau nu legale, ar trebui să ne asumăm faptul că ele există şi au un impact enorm în vieţile noastre. Iarna viitoare ne vom confrunta în Europa cu preţuri fără precedent la gaze naturale”.

Discrepanța de preț este deja colosală. În SUA, la hub-ul Henry, prețul este de 5 euro/MWh. În Olanda, la hub-ul de referință TTF, cotația sare la 65 euro/MWh.

„Aş fi fericit ca, la finalul toamnei, preţul TTF să fie mai mic de 85 euro/MWh”, a mărturisit Exarchou.

Pe bune? O întrebare directă pentru liderii UE

V-ați gândit vreodată ce se întâmplă dacă deciziile politice nu sunt susținute de acțiuni concrete? Alexandros Exarchou a pus degetul pe rană, adresând o întrebare directă liderilor europeni cu privire la interzicerea gazelor rusești.

„Şi am o întrebare pentru liderii UE: au fost serioşi când au legiferat interzicerea totală a gazelor ruseşti? Pentru că eu şi alţi oameni de afaceri luăm decizii de investiţie serioase pe baza acestei legislaţii. Iar dacă interdicţia este serioasă, întrebarea mea este: au fost asigurate volume suficiente de gaze din SUA, acum, în clipa în care vorbim, pentru ca Europa să poată trece peste iarnă la preţuri accesibile? Pentru că eu nu văd asta”, a continuat el.

Ba chiar, traderul vede exact opusul a ceea ce ar trebui să se întâmple. „Văd state membre care ezită să se angajeze să achiziţioneze LNG american. Văd state membre – unele, nu toate – care se opun nu doar progresului Coridorului Vertical, ci şi angajamentelor pe termen lung de achiziţie de LNG din SUA. Şi atunci vin şi întreb: Pe bune? Chiar şi după tot ce s-a întâmplat în Qatar, ca urmare a războiului? Şi chiar şi dacă ruşilor li s-ar permite să furnizeze în continuare, vor fi ei în stare să facă asta, dat fiind nivelul cererii din China?″, a conchis Exarchou.

Presiuni pentru gazul american

Dincolo de declarații, contextul este unul tensionat. Statele Unite fac de mai multă vreme presiuni pentru ca Europa să ieftinească tranzitul gazelor naturale lichefiate (LNG) produse pe teritoriul lor, transportate pe mare până la terminalele elene Revithoussa şi Alexandroupoli. De acolo, gazul regazeificat ar urma să ajungă în Ucraina, tranzitând Bulgaria, România şi Republica Moldova, prin așa-numitul Coridor Vertical.