Președintele american Donald Trump le-a transmis consilierilor săi că este deschis să pună capăt campaniei militare din Iran, chiar dacă Strâmtoarea Hormuz rămâne în mare parte închisă. Conflictul a intrat deja în a cincea săptămână, iar această schimbare de strategie vine ca o surpriză pentru mulți analiști.

Obiectivele militare ale Washingtonului

Potrivit oficialilor administrației, orice misiune care ar viza deschiderea căii navigabile critice ar depăși calendarul estimat de Trump, de patru până la șase săptămâni. Iar din acest motiv, Trump ar fi decis să se concentreze pe obiectivul principal al Washingtonului: atacarea marinei iraniene și a stocului său de rachete, presând în același timp pe cale diplomatică pentru deschiderea strâmtorii. Cum vine asta, mai exact? Dacă Statele Unite reușesc acest lucru, ar urma să preseze aliații din Europa și din Golf să preia inițiativa în redeschiderea completă a rutei comerciale.

Amenintari directe de la Trump

Numai ca lucrurile nu sunt deloc simple. Cu doar o zi înainte de aceste dezvăluiri, Trump a amenințat că va viza infrastructura energetică civilă a Iranului, inclusiv centrale electrice, puțuri de petrol și Insula Kharg, dacă Teheranul nu redeschide „imediat” Strâmtoarea Hormuz.

„S-au făcut progrese mari, dar dacă din orice motiv nu se ajunge în scurt timp la un acord, ceea ce probabil se va întâmpla, și dacă Strâmtoarea Hormuz nu este imediat «Deschisă pentru Afaceri», vom încheia minunata noastră «ședere» în Iran aruncând în aer și distrugând complet toate centralele lor electrice, puțurile de petrol și Insula Kharg,” a scris el într-o postare pe Truth Social.

E drept că a mai emis avertismente similare în trecut, sugerând chiar un posibil acord prin care Washingtonul și Teheranul ar putea controla în comun strâmtoarea.

Pozitia oficialilor americani

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat luni reporterilor că SUA „lucrează pentru” operațiuni normale în strâmtoare, dar nu a menționat acest lucru printre obiectivele militare de bază ale Washingtonului.

Dar tonul a fost mult mai ferm din partea altor oficiali.

Secretarul de Stat Marco Rubio a fost tranșant. „Strâmtoarea Hormuz va fi deschisă când această operațiune se va termina… într-un fel sau altul. Va fi deschisă fie pentru că Iranul este de acord să respecte dreptul internațional și să nu blocheze calea navigabilă comercială, fie pentru că o coaliție de națiuni din întreaga lume și din regiune, cu participarea SUA, se va asigura că este deschisă,” a declarat Rubio pentru Al Jazeera.

De ce conteaza Stramtoarea Hormuz

V-ați întrebat de ce atâta agitație pentru o fâșie de apă? Strâmtoarea Hormuz, o cale navigabilă îngustă între Iran și Oman, este unul dintre cele mai critice puncte de tranzit energetic din lume, transportând aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol. De la începutul conflictului, pe 28 februarie, restricțiile impuse de Iran au perturbat transporturile, declanșând îngrijorări privind aprovizionarea și o creștere bruscă a prețurilor la țiței la nivel mondial (deși săptămâna trecută a permis unor națiuni prietene, inclusiv India, să folosească strâmtoarea).

Iranul pare însă decis să-și întărească controlul. Comisia de Securitate a Parlamentului iranian a aprobat luni Planul de Management al Strâmtorii Hormuz, care include măsuri pentru impunerea de taxe navelor care tranzitează această cale navigabilă strategică.