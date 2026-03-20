În cadrul conferinței europene: “Educația financiară și maturizarea piețelor financiare adaptate criteriilor de aderare la OECD”, organizată de ISF astăzi la Brașov, Președintele Institutului de Studii Financiare – domnul Valentin Ionescu, a declarat:

„Aderarea României la OECD nu mai este astăzi o simplă aspirație sau un exercițiu de aliniere formală, ci a devenit un proces concret de transformare structurală, care se vede deja în funcționarea economiei reale. Ceea ce discutam în urmă cu doi ani în termeni de potențial – creșterea încrederii investitorilor, consolidarea guvernanței corporative, dezvoltarea piețelor financiare – începe să se materializeze prin măsuri, reguli și practici efective.

În sectorul financiar, observăm o accelerare a digitalizării, o diversificare a produselor și o atenție mai mare acordată protecției consumatorilor și educației financiare. În același timp, companiile sunt supuse unei presiuni crescute pentru transparență, responsabilitate și performanță, inclusiv prin integrarea criteriilor ESG și printr-un rol mai activ al consiliilor de administrație.

Piețele de capital devin mai lichide și mai atractive, iar interesul investitorilor instituționali confirmă faptul că România este percepută tot mai mult ca o piață în consolidare, nu doar ca una emergentă. Chiar și în domenii unde tradițional am avut deficite, precum sectorul asigurărilor, vedem semne de recuperare, în special în ceea ce privește încrederea consumatorilor și calitatea reglementării.

Mesajul esențial este că OECD nu reprezintă doar o destinație, ci un catalizator. Beneficiile nu sunt instantanee, dar sunt reale și cumulative. Ele depind însă de consecvența reformelor și de capacitatea noastră de a transforma standardele în practici de zi cu zi. România are astăzi oportunitatea nu doar de a adera, ci de a-și redefini modelul de dezvoltare economică pe baze mai solide, mai transparente și mai competitive”.