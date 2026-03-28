Viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu trage un semnal de alarmă serios privind sustenabilitatea finanțelor publice. Potrivit acestuia, cheltuielile cu dobânzile vor atinge un nivel îngrijorător de 3% din PIB în bugetul pe 2026, reprezentând aproape jumătate din deficitul bugetar asumat, de 6,2% din PIB. Iar aceste cifre nici măcar nu iau în calcul riscurile suplimentare generate de tensiunile globale.

Tensiunile politice costă miliarde

Reducerea costurilor de finanțare a datoriei publice este o prioritate absolută, a transmis oficialul BNR în cadrul conferinței „Tendințe Economice”. Numai că acest obiectiv depinde direct de stabilitatea politică, un element care pare tot mai fragil. „În bugetul anului 2026, cheltuielile cu dobânzile cresc, îngrijorător sustenabilităţii, la circa 3% din PIB, adică aproape jumătate din deficitul bugetar. Iar deficitul asumat de 6,2% din PIB nu include, atenţie, riscurile în creştere ale tensiunilor globale actuale. De aceea, reducerea costurilor de finanţare a datoriei este o prioritate esenţială. Însă aceasta necesită disciplină fiscal-bugetară, nu doar pe termen scurt, ci de-a lungul anilor, precum şi administrarea judicioasă a datoriei, prin gestiunea adecvată a structurii acesteia pe scadenţe”, a transmis Cosmin Marinescu.

Acesta a legat direct atmosfera politică de costurile concrete ale împrumuturilor. „Este imperativ să continuăm consolidarea bugetară, obiectiv care cere, printre altele, stabilitate politică şi consecvenţă de decizie. Din păcate, şi aceste exigenţe par supuse volatilităţii, dacă ne raportăm la atmosfera tensionată care a însoţit aprobarea bugetului în Parlament„, a spus el.

Dar care sunt, pe bune, consecințele? „În vremuri complicate, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, asemenea tensiuni şi nelinişti se traduc direct în costuri financiare, prin creşterea dobânzilor la care ne împrumutăm, dar şi prin presiuni sporite asupra cursului valutar. Aceste efecte ajung să se cifreze, uneori, la sume de ordinul miliardelor de euro, şi trebuie evitate”, a avertizat viceguvernatorul BNR.

Semnale îngrijorătoare din industrie

Dincolo de cifrele macro, economia reală dă deja semne de oboseală. Datele pentru ianuarie 2026 sunt de-a dreptul îngrijorătoare: industria a înregistrat o scădere de 3,9%, în timp ce cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul s-a contractat cu un abrupt 9,1%. Mai mult, restructurările anunțate la companii etalon precum Dacia și Azomureș, cu performanțe notabile la export, adâncesc pesimismul.

„Sunt realmente îngrijorătoare anumite semnale despre restructurări şi disponibilizări la nivelul unor jucători din industrie”, a punctat Marinescu.

Inflația și dilema BNR

Nici pe frontul inflației veștile nu sunt mai bune pe termen scurt. O relaxare a presiunii asupra prețurilor se lasă așteptată. „Estimăm că rata anuală a inflaţiei headline va reintra pe o traiectorie descendentă mai clară abia în a doua jumătate a anului”, a spus Cosmin Marinescu.

În acest peisaj, Banca Națională se află într-o poziție extrem de delicată, încercând să navigheze o situație fără soluții comode, „de a evita să pună sare pe rană prin creşterea ratei dobânzii de referinţă, dar şi de a evita să pună gaz pe foc, într-un context financiar dominat de riscuri multiple.”

O situație deloc comodă.

Context extern complicat, dar cu un as în mânecă

Tabloul este complicat și de contextul extern. Războiul din Orientul Mijlociu generează volatilitate pe piețele energetice, iar efectele se propagă rapid în economie, de la costurile de transport la cele de producție. Și totuși, România are un avantaj. Dependența energetică față de importuri este de doar 30%, important mai mică față de 39% în Cehia, 46% în Polonia, 49% în Ungaria și o medie de 57% la nivelul Uniunii Europene.

Investiții record, dar condiționate de implementare

Pe partea pozitivă, bugetul pentru 2026 prevede alocări investiționale de 8% din PIB, cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani. V-ați gândit vreodată ce ar însemna pentru economie dacă acești bani ar fi cheltuiți eficient? Stai puțin, că nu-i chiar așa simplu. Marinescu avertizează că cifrele din buget nu se transformă automat în autostrăzi și spitale.

„Realizarea integrală a investiţiilor asumate nu se poate face fără creşterea capacităţii administrative de implementare, mai ales a proiectelor de investiţii bazate pe fonduri europene. Iar aici nu este vorba doar de eforturile guvernului, ci ale tuturor autorităţilor publice, centrale şi locale”, a spus Cosmin Marinescu.

Mesajul său final a fost un îndemn direct și fără echivoc. „Insist cu ideea că anul 2026 trebuie să fie anul fondurilor europene.”