În România, poți începe să economisești cu 50 sau 100 de lei pe lună, dacă banii rămân după cheltuielile necesare și rate. Mai întâi calculezi cât îți permiți, apoi strângi o rezervă pentru urgențe și abia după aceea compari datoriile cu produsele în care ai putea investi.

Calculează suma pe care o poți pune deoparte Adună banii care îți intră sigur în mână într-o lună. Scade cheltuielile necesare, ratele minime și partea lunară din plățile făcute o dată pe an. Ce rămâne este limita de la care pornești, nu o țintă pe care trebuie să o atingi cu orice preț. La 100 de lei puși deoparte lunar strângi 1.200 de lei într-un an, fără dobândă. La 300 de lei lunar, strângi 3.600 de lei. Dacă suma aleasă te obligă să te împrumuți la sfârșitul lunii, o reduci. CSALB recomandă să pornești de la veniturile și cheltuielile familiei și să desparți nevoile de dorințe.

Strânge bani pe care îi poți folosi la o urgență CSALB dă ca reper o rezervă de cel puțin trei venituri ale familiei. Este o recomandare, nu o sumă impusă prin lege. Poți construi rezerva treptat, fără să oprești plata cheltuielilor necesare. Ține acești bani într-un cont curent, într-un cont de economii sau într-un depozit din care îi poți scoate repede. La depozit, verifică ce dobândă pierzi dacă îl închizi înainte de termen. Pentru depozitele acoperite de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, plafonul este echivalentul în lei a 100.000 de euro pentru fiecare persoană, la fiecare bancă. Un fond de investiții nu are această garanție, iar valoarea lui poate scădea tocmai când ai nevoie de bani.

Vezi dacă merită să plătești mai repede o datorie Compară dobânda și celelalte costuri pe care le eviți prin rambursare cu un posibil câștig din investiție, după taxe și comisioane. Costul evitat prin rambursare poate fi calculat din creditul tău; câștigul investiției nu este garantat. Nu goli rezerva pentru urgențe ca să plătești anticipat. OUG nr. 50/2010 îți permite să rambursezi înainte de termen un credit de consum și să reduci costurile aferente perioadei rămase. Dacă dobânda este fixă, creditorul poate cere drept compensație cel mult 1% din suma rambursată când contractul mai durează peste un an. Când contractul mai durează cel mult un an, limita este de 0,5% din suma rambursată. La dobândă variabilă nu se cere această compensație. La un credit imobiliar, OUG nr. 52/2016 îți permite să rambursezi anticipat fără sumă minimă și fără costuri. Dacă plătești doar o parte, poți alege să scazi rata, să scurtezi perioada sau să le reduci pe amândouă. Cere creditorului calculele scrise pentru toate cele trei variante înainte să alegi.

Compară ce poți cumpăra cu suma strânsă La un depozit, verifică dobânda, comisionul contului și condițiile de retragere. Pentru un fond de investiții, suma minimă și costurile diferă de la un fond la altul; caută-le în prospect și în documentul cu informații-cheie. Nu presupune că valoarea unui singur titlu de stat este și suma minimă cerută la înscriere. În ediția Tezaur din octombrie-noiembrie 2026 poți subscrie de la 1 leu la Trezorerie sau la Poștă, dar ai nevoie de cel puțin 1.000 de lei prin Ghișeul.ro. La 6 noiembrie, doar subscrierea la Trezorerie mai are termen deschis, până la această dată. Ediția are dobânzi anuale de 6,50% pentru un an, 7,00% pentru trei ani și 7,50% pentru cinci ani. Oferta Fidelis deschisă între 6 și 13 noiembrie 2026 cere cel puțin 5.000 de lei pentru tranșele obișnuite în lei sau 500 de lei pentru donatori. În euro, minimele sunt de 1.000 de euro, respectiv 100 de euro pentru donatori. Titlurile din această ofertă sunt programate pentru tranzacționare din 16 noiembrie. La 1.000 de lei, de exemplu, un depozit ipotetic pe un an cu dobândă brută de 7% aduce 70 de lei înainte de impozit. Din cei 70 de lei se rețin 11,20 lei, adică 16%, și rămân 58,80 lei înainte de eventuale comisioane sau de contribuția la sănătate. Aceeași sumă pusă în titlurile Tezaur pe un an din ediția citată ar aduce 65 de lei la dobânda de 6,50%, fără impozit pe acest venit. Diferența este de 6,20 lei în acest exemplu; accesul la bani înainte de termen trebuie verificat separat pentru fiecare produs.

Scade taxele și costurile din câștig Codul fiscal publicat de ANAF prevede pentru dobânda bancară un impozit de 16%, reținut de plătitor. Veniturile din titlurile de stat Tezaur și Fidelis sunt neimpozabile și nu intră în baza contribuției la sănătate. Pentru veniturile din investiții și alte venituri care intră în calculul contribuției la sănătate, pragurile din 2026 sunt: 24.300 de lei pentru primul prag;

48.600 de lei pentru al doilea prag;

97.200 de lei pentru al treilea prag. Contribuția este de 10% din baza corespunzătoare pragului atins. ANAF calculează aceste praguri folosind salariul minim de 4.050 de lei valabil la 1 ianuarie 2026. O dobândă mică, luată singură, nu spune dacă datorezi contribuția: contează și celelalte venituri care intră în calcul.

Alege după data la care îți trebuie banii Pentru banii de care ai putea avea nevoie curând, verifică întâi cât de repede îi poți retrage și ce pierzi la retragere. Pentru bani pe care îi poți lăsa mai mult timp, compară scadența unui titlu de stat cu riscul și costurile unui fond. Dacă ai nevoie să ieși înainte de termen, verifică regulile produsului înainte să plătești. Înainte să alegi un fond, verifică administratorul în registrul public al ASF și citește documentul cu informații-cheie: acolo găsești cum sunt investiți banii, costurile și riscul. Un fond nu este depozit bancar. Poți pierde bani, iar rezultatele din trecut nu promit un câștig viitor. Împărțirea banilor între investiții diferite poate reduce riscul legat de una singură, dar nu poate înlătura orice pierdere.