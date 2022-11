Soldaţi rusi: „Propriile noastre trupe au tras asupra noastra”

Brigada 92 ucraineana a capturat 21 de militari rusi in apropiere de Svatove, in regiunea Luhansk, anunta fortele armate ucrainene. Intr-o inregistrare video, soldatii rusi se plang ca au fost abandonati de comandanti si ca s-a tras asupra lor chiar de catre propriile trupe.

Soldatii rusi capturati provin din Moscova. Ei s-au plans ca nu au mancat timp de trei zile si ca au fost atacati de propria artilerie.

Astfel, „Am fost trimisi de comandament aici in urma cu o luna, trimisi să fim ucisi. Facem parte din regimentul 9. Nu ne-au dat de mancare, de băut, am trait in transee. Nu am primit informatii, nu am avut telefoane, nu am putut comunica cu nimeni. Nu am tras in nimeni, am tras in proprii oameni, ei au tras in noi. Stateam aici de trei zile si au tras in noi, proprii lor camarazi. Nu exista niciun fel de comunicare. Am fost impuscati, am fost impuscati, am fost impuscati.

(…) Totul e haos, am fost aruncati in prima linie. Comandantul, in primul rand, a parasit corabia. Comandantii au fugit primii cum au inceput bombardamentele. Nu ne-au spus nimic si au fugit”, a declarat unul dintre prizonieri.

De asemenea, o inregistrare terifianta cu sute de morminte peste care flutura steaguri ale Rusiei in regiunea Luhansk, controlata de fortele Rusiei, a aparut pe retelele de socializare.

O filmare realizata din masina, arata un foarte lung sir de morminte proaspat sapate peste care se afla coroane si steaguri ale Rusiei. Filmarea a fost realizata in Luhansk.

Publicatia rusa de stiri Verstka, citata de Pravda Ucraina, a auntat ca un batalion de recruti rusi din regiunea Voronej (Rusia) a fost distrus langa satul Makiyivka, districtul Svatove, regiunea Luhansk, de o lovitura ucraineana. Sute de militari rusi au fost ucisi.

Unul dintre supravietuitori, soldatul rus Aledei Agafonov, a povestit pentru Verstka despre pierderile suferite in urma unui atac ucrainean pe linia de contact in apropiere de Makiivka, in regiunea Luhansk. Potrivit soldatului, numarul ocupantilor ucisi ar putea depasi 500.

Din informaţiile lui Agafonov, comandantul batalionului de recruti, care au fost instruiti in unitatea militara 2079, a promis ca soldatii vor fi adusi la Svatove, unde se vor alatura „apararii teritoriale” la 15 kilometri de linia frontului. Cu toate acestea, in noaptea de 2 noiembrie, intregul batalion a fost dus la linia de contact si i s-a ordonat sa mentina linia de aparare.

În afirmaţiile sale, „Am fost aruncati in padure si ni s-a ordonat sa sapam transee; aveam doar trei lopeti pentru tot batalionul si nu exista niciun fel de sprijin. Am sapat cat am putut de bine, iar dimineata a inceput atacul [ucrainean]. [Fortele ucrainene au folosit] artilerie, Grad MLRS, mortiere si elicoptere.

Cand a inceput totul, ofiterii au fugit imediat. Intre atacuri, am incercat sa ne adapostim, dar elicopterele ne-au reperat imediat si pur si simplu ne-au ciuruit. Din 570 de persoane, 29 au reusit sa supravietuiasca, alte 12 au fost ranite, iar restul sunt toti morti”, a relatat Agafonov.

Agafonov a mai adaugat ca, inainte de acest incident, cel putin un alt batalion de recruti a fost distrus in aceeasi pozitie.

„Când fugeam, nu am vazut niciun ofiter; cand ne retrageam, am vazut ca doar soldatii aflati sub contract, voluntarii (pro-rusii din zona Luhansk) se aflau pe linia a treia, iar recrutii erau direct pe linia intai”, a spus el.

În plus, Agafonov spune că recruti din toata Rusia sunt adusi in zona Svatove pentru a inchide golurile din aparare. In Svatove, unde supravietuitorii batalionului lui Agafonov s-au retras dupa atacul ucrainean, exista „grupuri de 2 pana la 5 persoane” din alte batalioane distruse care „ratacesc” pe acolo. El a declarat ca fortele ucrainene au curatat intregul teritoriu unde au luptat recrutii.

la rândul ei Zlata, sotia unui alt soldat, a confirmat pentru Verstka ca sute de soldati au fost ucisi. „Bineinteles, mai mult de jumatate dintre ei au murit”, a spus ea.

Informatiile culese de Verstka au fost confirmate si de Liudmila Chernykh, sotia unui alt mobilizat, care a reusit sa supravietuiasca.

„El [sotul meu] m-a sunat dimineata de pe numarul altcuiva si mi-a spus ce s-a intamplat, ca au fost lasati sa sape linia de aparare, au fost atacati cu mortiere si au reusit cumva sa ajunga de la Krasnodon la Svatove, unde se ascund. Acum le este frica sa mearga oriunde, le este frica chiar si sa mearga la punctele de control. Comandantii lor i-au abandonat, iar ei nu stiu ce sa facă, ci doar cer ajutor”, a declarat Chernykh.

La 5 noiembrie, rudele mai multor recruti aflati in Ucraina au organizat un protest in apropierea cladirii Procuraturii din Voronej, cerand să li se spună adevarul despre soarta membrilor familiilor lor.

„Ei [autoritatile] ne spun ca fiii nostri sunt teferi si nevatamati si chiar isi indeplinesc indatoririle militare. Cum naiba pot fi in siguranta si sanatosi cand toti au fost ucisi acolo?”, a intrebat Oksana Kholodova, mama soldatului Andrei Kholodov.

Anna, sotia unui alt recrutat, a declarat pentru Verstka ca recrutii supravietuitori cer să fie trimisi acasă. „Sunt bombardati acolo. Nu sunt ofiteri, nu este nimeni acolo… Au fost lasati ca niste pisicute, fără pregatire sau altceva. Iar eu si sotul meu avem o fiica, are doar 18 luni”, a spus Anna.