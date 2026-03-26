După opt ani de negocieri tensionate și 15 runde de discuții, Uniunea Europeană și Australia au bătut palma pentru un acord de liber schimb care promite să remodeleze o relație comercială ce valorează deja 49,4 miliarde de euro anual. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul australian, Anthony Albanese, au finalizat înțelegerea care va avea efecte vizibile de la rafturile magazinelor până la industria auto și cea a mineralelor critice.

Ce se ieftinește la raft

Europenii plăteau scump pentru produsele lor în Australia. Lucrurile se schimbă acum radical. Tarifele australiene pentru vinul european, vinul spumant, fructe, legume și ciocolată vor scădea la zero din prima zi, iar cele pentru brânzeturi vor fi eliminate treptat în trei ani. Și șampania, băuturile spirtoase, biscuiții și pastele vor fi mai ieftine la casă în Australia.

Dincolo de preț, acordul protejează indicațiile geografice. Acestea fac diferența între șampanie și un vin spumant oarecare sau între Pecorino Romano și o brânză generică de oaie. Dar stai puțin, nu-i chiar așa simplu la Feta. Producătorii australieni existenți care folosesc numele de cel puțin cinci ani pot continua, cu condiția etichetării clare a originii. Iar producătorii de Prosecco din King Valley, Australia, pot vinde în continuare pe piața internă, dar exporturile lor se opresc după un deceniu.

Alte produse care se vor ieftini sunt cârnatul afumat Kransky, mierea și uleiul de măsline din UE. În schimb, europenii vor avea acces la fructe de mare mai ieftine, inclusiv homar, dar și la nuci, migdale și macadamia din Australia.

Constructorii auto germani, marii câștigători

Iar pentru constructorii auto europeni, veștile sunt excelente. V-ați întrebat vreodată de ce mașinile germane premium erau atât de scumpe la antipozi? Unul dintre motive este taxa de lux de 33% impusă de Australia. Acordul nu elimină complet această taxă, dar deschide o ușă importantă.

Australia va ridica pragul taxei de lux pentru vehiculele electrice la 120.000 de dolari australieni. Asta înseamnă că aproximativ 75% dintre mașinile electrice fabricate în UE nu vor mai fi supuse acestei taxe. În plus, un tarif separat de 5% la importul de autoturisme a fost, si, eliminat. Comisia Europeană estimează că exporturile de autovehicule din UE ar putea crește cu 52%, iar producătorii germani (în special BMW, Mercedes și Porsche) vor fi primii care vor profita.

Miza geostrategică: minerale și hidrogen

Aici lucrurile devin cu adevărat serioase.

Acordul elimină tarifele UE la mineralele critice australiene, inclusiv litiu și mangan. Mișcarea este esențială, având în vedere că ambele părți sunt îngrijorate de faptul că China controlează în prezent circa 90% din procesarea globală a pământurilor rare, minerale indispensabile pentru bateriile vehiculelor electrice, turbinele eoliene și tehnologia de apărare. „Nu putem fi excesiv de dependenți de niciun furnizor pentru ingrediente atât de cruciale și tocmai de aceea avem nevoie unii de alții”, a declarat von der Leyen în parlamentul australian.

Fermierii europeni se opun vehement

Numai că nu toată lumea sărbătorește. Lobb-yurile agricole europene, precum grupul pan-european Copa-Cogeca, au numit concesiunile „inacceptabile”, invocând impactul cumulat al acordurilor comerciale succesive. Carnea de vită este un punct nevralgic. Cota anuală pentru carnea de vită australiană va crește în 10 ani la 30.600 de tone metrice, ceea ce reprezintă aproximativ 0,5% din consumul intern al UE și mai puțin de 2% din totalul exporturilor de carne de vită australiene.

Tensiunea are rădăcini adânci. O analiză din 2023 a lui André Sapir, de la think-tank-ul Bruegel, explica de ce negocierile au fost atât de dureroase: „Produsele agricole și materiile prime reprezintă aproape 85% din exporturile Australiei, dar mai puțin de 20% din exporturile UE, în timp ce [produsele manufacturate] reprezintă peste 80% din exporturile UE, dar mai puțin de 10% din exporturile Australiei”. ambele părți au fost nevoite să facă deschideri exact în sectoarele unde producătorii lor erau cel mai expuși.

Per total, exportatorii din UE ar urma să economisească peste 1 miliard de euro pe an din taxe, iar exporturile totale de bunuri ale UE către Australia ar putea crește cu până la o treime în următorul deceniu. Un detaliu trecut cu vederea în multe analize este că acordul elimină și tarifele UE la hidrogenul australian, o resursă cheie pentru un bloc energetic care încă își reconfigurează lanțurile de aprovizionare după ruptura de gazul rusesc.