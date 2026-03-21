Actorul Nicholas Brendon din Buffy a murit la doar 54 de ani

Actorul Nicholas Brendon, cunoscut pentru rolul Xander din serialul-cult „Buffy, spaima vampirilor”, a încetat din viață la vârsta de 54 de ani. Familia sa a confirmat decesul vineri. Anunțul precizează că moartea a survenit „în somn, din cauze naturale”.

O pasiune neștiută pentru pictură

Familia a emis un comunicat emoționant.

„Cei mai mulţi oameni îl cunosc pe Nicky pentru munca sa ca actor şi pentru personajele cărora le-a dat viaţă de-a lungul anilor. În ultimii ani, Nicky şi-a descoperit pasiunea pentru pictură şi artă. Nicky iubea să-şi împărtăşească talentul plin de entuziasm cu familia, prietenii şi fanii săi”, se arată în declarație.

Apropiații au adăugat că arta era o extensie a personalității sale complexe. „Era pasionat, sensibil şi mereu motivat să creeze. Cei care l-au cunoscut cu adevărat au înţeles că arta lui era una dintre cele mai pure reflectări ale personalităţii sale”, a mai transmis familia.

Mesajul colegei Alyson Hannigan

Iar vestea a șocat foștii colegi de platou.

Alyson Hannigan, care a interpretat-o pe Willow Rosenberg, cea mai bună prietenă a personajului său, a scris un mesaj personal. „Dragul meu Nicky, îţi mulţumesc pentru anii de râsete, iubire şi Dodgers”, a transmis actrița.

Ea a încheiat cu o amintire plină de afecțiune: „Mă voi gândi la tine de fiecare dată când văd un balansoar. Te iubesc. Odihneşte-te în pace”.

Lupta cu problemele de sănătate

Dincolo de rolul care l-a consacrat, Brendon a avut o carieră constantă în televiziune, cu apariții în seriale precum „Criminal Minds”, „Private Practice” și „Kitchen Confidential”. A jucat și în filme ca „Demon Island” și „Psycho Beach Party”.

Dar cum stăteau, pe bune, lucrurile cu sănătatea lui?

Actorul, născut în Los Angeles în 1971, a dezvăluit că actoria l-a ajutat să-și gestioneze bâlbâiala, devenind chiar purtător de cuvânt pentru Stuttering Foundation of America. Numai ca problemele erau mult mai adânci.

În 2023, Brendon a anunțat că a fost diagnosticat cu un defect cardiac congenital și că a suferit un infarct. Suferea și de sindromul cozii de cal (compresia rădăcinilor nervoase din partea inferioară a coloanei vertebrale care produce dureri și amorțeală în zona lombară).

Familia a ținut să clarifice contextul problemelor sale. „Deşi nu este un secret că Nicholas a avut dificultăţi în trecut, urma tratament şi medicaţie pentru a-şi gestiona diagnosticul şi era optimist în privinţa viitorului în momentul morţii sale”, se încheie comunicatul.