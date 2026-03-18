Actorul american Sean Penn a făcut o nouă vizită în Ucraina, ajungând de data aceasta până în apropierea liniei frontului din regiunea estică Donețk. Acolo s-a întâlnit cu soldați ucraineni, la doar câțiva kilometri de cele mai grele lupte.

La 20 de kilometri de linia frontului

Imaginile au fost publicate chiar de Brigada 157 Mecanizată a armatei ucrainene. Pe canalul său de Telegram, brigada a transmis că Sean Penn și-a exprimat „sprijinul sincer” și „recunoştinţa” față de militarii pe care i-a întâlnit. Fotografiile îl arată pe actor în fața unei intrări în orașul Sloviansk, o localitate situată la aproximativ 20 de kilometri de linia frontului.

Dar nu a fost singur. O altă fotografie îl surprinde pe Penn alături de Andrii Iermak, un fost consilier influent al președinției ucrainene (care a demisionat în noiembrie în urma unui scandal de corupție).

Mesaj pentru soldații ucraineni

Înainte de a ajunge efectiv în Ucraina, Brigada 157 a publicat un videoclip cu Sean Penn în care acesta citește un mesaj la cererea prietenului său, Andrii Iermak. Actorul a adus un omagiu mai multor soldați ai brigăzii care luptă în prima linie. V-ați gândit vreodată cum sună un mesaj de la Hollywood pentru frontul din Donețk?

„Reprezentaţi ce e mai bun în noi şi curajul la care nu putem decât să visăm”, le-a transmis Penn soldaților. Și a ținut să-i asigure că, în opinia sa, „majoritatea oamenilor” din Statele Unite sunt cu Ucraina, subliniind că sprijinul Washingtonului este o datorie sacră.

Un Oscar sacrificat pentru Kiev

Vizita aceasta nu este deloc una oarecare. Penn, în vârstă de 65 de ani, este un susținător declarat al Kievului încă de la începutul invaziei rusești. Nu de puține ori a fost văzut la Kiev, iar în 2022 i-a înmânat personal președintelui Volodimir Zelenski unul dintre cele două premii Oscar pe care le-a câștigat de-a lungul carierei.

Un gest simbolic, dar puternic.

Iar acum, istoria se repetă, dar puțin diferit. Duminică, actorul a câștigat un al treilea premiu Oscar, de data aceasta pentru cel mai bun actor în rol secundar, cu interpretarea sa din filmul „One Battle After Another”. Numai că a ratat complet ceremonia de la Los Angeles. A ales să se întoarcă în Ucraina.