Administrația Biden are nevoie de o nouă lege pentru a interzice TikTok

Administrația Biden este sub presiune să interzică populara aplicație de socializare TikTok, deținută de China, dar orice astfel de mișcare depinde probabil de adoptarea unei noi legi care întărește autoritatea guvernului de a reglementa vorbirea, au spus experții.

Presiunea din partea legislatorilor și a securității naționale pentru a interzice TikTok, care este deținut de ByteDance din China, din cauza temerilor că aplicația ar putea cenzura conținutul, influența utilizatorii și transmite datele personale ale americanilor către Beijing, acuzații pe care compania le neagă.

Instanțele au blocat o ofertă anterioară a administrației Trump de a interzice aplicația, în parte, pe motiv că o astfel de mișcare a încălcat protecția libertății de exprimare.

Aceasta înseamnă că orice mișcare de blocare a aplicației depinde probabil de adoptarea unei legislații precum actul RESTRICT, un proiect de lege bipartizan introdus de senatori luna aceasta, care acordă Departamentului Comerțului noua putere de a interzice tehnologia străină care prezintă un risc pentru securitatea națională. Acest lucru ar eluda protecțiile de vorbire încorporate în legislația existentă, au spus avocații și observatorii din China.

„RESTRICT este cu adevărat util, deoarece oferă acestei autorităţi juridice complet nouă, de la zero, care nu are niciuna dintre aceste complicaţii”, în conformitate cu alte legi, a spus Emily Kilcrease, coleg senior la Center for a New American Security și fost asistent adjunct. Reprezentantul comercial al SUA. „Este o autoritate juridică mult mai puternică și mai curată”.

TikTok a criticat anterior actul RESTRICT, spunând că „Administrația Biden nu are nevoie de autoritate suplimentară din partea Congresului pentru a aborda preocupările de securitate națională cu privire la TikTok: poate aproba acordul negociat cu (administrația Biden) pe parcursul a doi ani pe care i-a petrecut în ultimele șase luni. revizuire.”

Directorul executiv al TikTok, Shou Zi Chew, va depune mărturie joi în fața Comitetului pentru Energie și Comerț al Camerei și se va confrunta cu întrebări dificile din partea acelor parlamentari care vor să interzică aplicația.

TikTok, despre care directorul FBI, Christopher Wray, a spus în noiembrie, că ar putea fi folosit pentru a „controla software-ul pe milioane de dispozitive”, a fost în punctul de mirare al guvernului SUA de ani de zile, de când puternicul senator republican Marco Rubio a cerut revizuirea acestuia în 2019.

Instanțele au respins cererea fostului președinte Donald Trump de a bloca TikTok în 2020 printr-un ordin executiv care a acordat Departamentului de Comerț autorități similare cu actul RESTRICT.

În acel caz, ordinul executiv pe care se bazează Trump a avut un obstacol major: își deriva puterea din Actul Internațional al Puterilor Economice de Urgență, care prevede importul sau exportul de „materiale informaționale” și „comunicarea personală” prin amendamentul Berman. , care a căutat să protejeze vorbirea.

Între timp, o mișcare a Comitetului pentru Investiții Străine din Statele Unite, un organism puternic care examinează investițiile străine pentru riscuri de securitate națională, de a forța Bytedance să-și cedeze afacerea TikTok din SUA rămâne înfundată în negocieri doi ani și jumătate mai târziu.

Consilierul pentru securitate națională de la Casa Albă, Jake Sullivan, a aprobat Legea RESTRICT pe 7 martie, spunând că „ne va întări capacitatea de a aborda riscurile distincte prezentate de tranzacțiile individuale și riscurile sistemice prezentate de anumite clase de tranzacții care implică țări de interes din sectoarele tehnologice sensibile”.

Dar proiectul de lege nu va oferi probabil soluții imediate pentru cei care cer interzicerea aplicației. În timp ce legislația se bucură de sprijin bipartizan, nici un proiect de lege însoțitor nu a fost încă introdus în Cameră. De asemenea, nu este încă clar când Congresul ar putea prelua acest lucru – și unii cred că ar putea fi atașat unei măsuri de apărare de la sfârșitul anului.

Unii experți au spus că utilizarea noilor instrumente legale pentru a interzice TikTok ar putea în continuare să provoace Primul Amendament.

„În mod realist, nu văd că acest instrument va intra în joc până în 2024”, a declarat avocatul CFIUS, Nicholas Klein, cu DLA Piper. „Și cel mai probabil va exista o provocare legală dacă este folosit pentru a interzice TikTok”.