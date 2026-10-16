Citizen Lab spune că reclame digitale au fost folosite în 2024–2025 pentru a infecta cu spyware dispozitive de la organizații care includ NATO, ONU, UE și Al Jazeera. Potrivit grupului, atacul nu necesita accesarea reclamelor prin clic.

Infectarea telefoanelor și computerelor nu necesita un clic pe reclamă din partea utilizatorului.

Despre supravegherea comunicațiilor, Ramish Trinyan, profesor în departamentul de studii informaționale al University of California, Los Angeles, a declarat într-un interviu la Al Jazeera English: „Cred că trebuie să recunoaștem că aproape orice comunicăm sau consultăm online este urmărit ori va fi urmărit”.

Publicitatea direcționată a fost folosită pentru livrarea programului de spionaj

Citizen Lab consideră cazul prima confirmare tehnică publică a unui atac cu spyware comercial, adică software de spionaj, distribuit prin publicitate direcționată și capabil să infecteze fără intervenția utilizatorului. Acest mecanism este denumit zero-click.

Reclamele folosite pentru atac fuseseră cumpărate, conform investigației. Trinyan a explicat că selectarea foarte precisă a persoanelor și organizațiilor vizate extinde supravegherea de la laptopuri la dispozitive mobile.

Programul de spionaj Candiru a fost dezvoltat de o firmă israeliană inclusă pe lista neagră a guvernului Statelor Unite, conform relatării despre constatările Citizen Lab.

Profesorul a amintit Pegasus ca exemplu anterior de software de spionaj. În comparația sa, atacurile prin reclame care nu trebuie accesate reprezintă o etapă diferită față de situațiile în care compromiterea urma unui clic.

Trinyan cere intervenția autorităților în reglementarea supravegherii

Întrebat cine ar trebui să protejeze utilizatorii de asemenea tehnologii, Trinyan a răspuns: „Aceasta este întrebarea de un milion de dolari, pentru că este greu de știut cine ar trebui să se ocupe de reglementare”.

El susține că statele și autoritățile regionale cu puteri legale trebuie să intervină atunci când detectează astfel de practici. În opinia sa, reglementarea presupune atât acțiune guvernamentală, cât și presiune din partea cetățenilor și a organizațiilor care apără interesul public.

Trinyan a criticat relația autorităților americane cu industria, susținând că statul a cedat în fața companiilor de tehnologie și supraveghere. El consideră că dificultatea utilizatorilor de a înțelege tehnologiile este, în parte, rezultatul unor alegeri de proiectare. A dat exemplul inteligenței artificiale, despre a cărei funcționare și utilizare a datelor mulți oameni știu puțin.

În privința informațiilor financiare și medicale gestionate online, profesorul și-a exprimat speranța că organizațiile responsabile aplică niveluri suplimentare de protecție. Nu a prezentat această protecție drept o certitudine.

Al Jazeera Media Network a condamnat atacarea dispozitivelor angajaților săi, a anunțat că ia măsuri pentru protejarea acestora și a cerut ca persoanele responsabile să fie trase la răspundere.