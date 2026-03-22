Administrația președintelui Donald Trump a pus pe masă un cadru legislativ menit să unifice regulile privind inteligența artificială la nivelul Statelor Unite. se dorește o politică națională unică, limitând astfel posibilitatea statelor americane de a adopta propriile reglementări, nu de puține ori contradictorii.

Stoparea unui mozaic legislativ

De-a lungul ultimilor ani, legislatori din state precum New York sau California au tot încercat să introducă propriile reguli privind inteligenţa artificială. Numai ca liderii industriei tehnologice s-au opus acestor iniţiative, avertizând că un „mozaic” de legislaţii diferite între state ar putea frâna serios inovaţia. E drept că miza este uriașă, mai ales că o astfel de fragmentare ar oferi un avantaj competitorilor globali, în special Chinei, în cursa pentru dominaţia în domeniul AI.

Un plan în șase puncte cheie

Planul prezentat este structurat în șase direcții principale. Acesta propune o serie de reguli clare pentru produsele şi infrastructura bazate pe inteligenţă artificială, vizând crearea unor standarde uniforme de siguranţă şi securitate pentru această tehnologie.

Printre acestea se numără noi norme privind protecţia copiilor în mediul online, dar și standardizarea procedurilor de autorizare. Iar un punct interesant vizează consumul energetic pentru centrele de date dedicate AI (un subiect tot mai fierbinte la nivel global).

Proprietate intelectuală și cenzură

Dincolo de aspectele tehnice, documentul cere Congresului american să intervină în două zone sensibile. Prima este legată de clarificarea problemelor privind drepturile de proprietate intelectuală. V-ați gândit vreodată cine deține, legal, creația unei inteligențe artificiale?

A doua zonă vizează elaborarea unor reguli care să împiedice utilizarea sistemelor de inteligenţă artificială pentru „a reduce la tăcere sau cenzura exprimarea politică legală ori opiniile disidente”.

O mișcare strategică.

Calendar accelerat la Casa Albă

Casa Albă a anunțat că dorește o colaborare strânsă cu Congresul. Scopul este transformarea acestui cadru într-un proiect de lege concret, care să poată fi promulgat de preşedintele Trump. Si administraţia speră ca legislaţia să fie adoptată chiar în acest an, mizând pe faptul că ar putea obţine un sprijin bipartizan pentru această inițiativă.