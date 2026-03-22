Slovenii merg duminică la urne pentru alegeri parlamentare, iar rezultatul se anunță a fi unul dintre cele mai strânse din istoria recentă. Partidul liberal al premierului Robert Golob și formațiunea ultraconservatoare a fostului prim-ministru Janez Jansa sunt practic la egalitate, despărțite de o singură zecime de procent în ultimele sondaje.

O luptă pe muchie de cuțit

Ultimul sondaj publicat joi seara de postul privat POP TV arată cifrele. Mişcarea pentru Libertate (GS) a lui Golob este creditată cu 27,8%, în timp ce Partidul Democrat Sloven (SDS) al lui Jansa are 27,7%. Deși a condus mult timp în cursă, Jansa a fost ajuns din urmă de actualul premier, care a beneficiat de pe urma unor măsuri populare, cum ar fi majorarea pensiilor.

Blocul de dreapta ar avea, la prima vedere, un ușor avantaj, însă niciuna dintre cele două tabere nu pare capabilă să obțină majoritatea absolută din cele 90 de locuri ale camerei inferioare a parlamentului (Drzavni Zborde).

Contextul internațional, miza campaniei

Iar contextul internațional pare să fi jucat un rol decisiv. Potrivit lui Ali Zerdin, responsabilul suplimentului duminical al ziarului Delo, războiul din Iran a oferit „un spaţiu larg de critică” partidelor de stânga. În schimb, apropierea lui Jansa de preşedintele american Donald Trump l-a obligat să rămână în plan secund.

Sub mandatul lui Golob, Slovenia a devenit una dintre puținele țări din Uniunea Europeană care a calificat războiul Israelului din Gaza drept „genocid”. V-ați fi gândit că politica externă poate cântări atât de mult într-o țară de doar 2,1 milioane de locuitori?

Afacerea Black Cube și acuzațiile de spionaj

Numai ca ultimele zile ale campaniei au fost marcate de afacerea Black Cube, numele unei companii israeliene de informaţii suspectată că ar fi în spatele publicării unor videoclipuri filmate cu camera ascunsă, care sugerează fapte de corupţie în guvern. Jurnalistul Uros Esih, de la același ziar Delo, consideră că Israelul are tot interesul ca „politica externă a Sloveniei să facă o schimbare de 180 de grade”.

Deși a recunoscut că s-a întâlnit cu unul dintre responsabilii Black Cube, Jansa a negat orice implicare în publicarea filmărilor.

„Cetăţeanul sloven trebuie să fie pe primul plan, nu Palestina, nu migranţii ilegali”, a declarat el în cadrul unei dezbateri televizate cu Golob, vineri seara.

Două viziuni pentru Slovenia

Dacă Jansa, în vârstă de 67 de ani, va câștiga, analiștii prevăd o cotitură iliberală pentru țara membră a UE din 2004, în linie cu apropiatul său, premierul maghiar Viktor Orbán. Campania sa s-a axat pe revenirea la „valorile slovene”, inclusiv cele ale „familiei tradiţionale”, și a promis că va „închide robinetul” banilor publici pentru anumite ONG-uri. E drept că mandatul său anterior (2020-2022), marcat de confruntări cu UE și de o gestionare autoritară a pandemiei, a dus la victoria zdrobitoare a lui Golob, pe atunci un novice în politică.

În schimb, Golob, în vârstă de 57 de ani, a promovat un program axat pe incluziunea socială, legalizând căsătoria și adopția pentru cuplurile de același sex. Acesta a criticat ferm războiul Rusiei împotriva Ucrainei, unul dintre puținele puncte comune cu Jansa. „Pentru cei care iubesc Slovenia sub soarele libertăţii, alegerea este foarte clară”, a transmis el.

Secţiile de votare s-au deschis la ora locală 07:00 (08:00 ora României) și se vor închide la ora 19:00. Primele rezultate sunt așteptate imediat după închiderea urnelor.