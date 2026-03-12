Alertă FBI în California: Iranul ar plănui un atac cu drone pe coasta de vest a SUA

Biroul Federal de Investigații (FBI) a emis o avertizare către autoritățile din California privind un posibil atac cu drone planificat de Iran. Acesta ar fi o măsură de represalii la operațiunile militare ale Statelor Unite împotriva Teheranului.

Potrivit unor alerte obținute de ABC News, citate de Adevărul, Iranul ar fi pus la cale un atac surpriză. Planul ar implica folosirea unor drone lansate de pe o navă nedeclarată, care ar viza ținte nespecificate de pe teritoriul Californiei. Actualizarea FBI subliniază incertitudinea situației: „Nu avem informații suplimentare privind momentul, metoda, țintele sau autorii acestui presupus atac”.

Ce a declanșat alerta de securitate

Avertismentul vine pe fondul intensificării operațiunilor americane împotriva Iranului. Dronele au devenit un instrument central în strategia regimului de la Teheran pentru acțiuni de represalii în Orientul Mijlociu. Oficialii americani consideră scenariul unui atac pe teritoriul SUA plauzibil, chiar dacă ar reprezenta o escaladare fără precedent a conflictului.

Amenințări similare au fost semnalate și la granița cu Mexicul. Un buletin guvernamental din septembrie 2025 arăta că și cartelurile au folosit tot mai des vehicule aeriene fără pilot pentru a viza forțele de ordine și militarii americani. Cu toate acestea, cartelurile au evitat istoric provocări care ar fi putut atrage o ripostă militară puternică din partea Washingtonului.

Atac cibernetic masiv asupra unei companii americane

În paralel cu amenințările militare, Iranul a lansat un atac cibernetic major asupra companiei de tehnologie medicală Stryker, care are sediul în Michigan. Atacul a afectat mii de angajați la nivel global. Gruparea de hackeri Handala, afiliată Teheranului, a revendicat responsabilitatea pentru acest incident.

Hackerii susțin că au șters peste 200.000 de sisteme și au sustras 50 de terabytes de date. Aceștia au declarat că acțiunea reprezintă o răzbunare pentru loviturile militare împotriva Iranului. Compania Stryker, cunoscută pentru tehnologiile sale medicale avansate, inclusiv sisteme chirurgicale asistate robotic, activează în peste 100 de țări.

Reacția oficialilor americani

Contactați pentru un punct de vedere, reprezentanții FBI și ai Casei Albe au refuzat să comenteze alerta de securitate. Oficialii americani rămân vigilenți față de riscul ca Teheranul să plaseze echipamente militare în apropierea coastei americane. O astfel de mișcare ar putea anticipa un conflict militar direct cu Washingtonul sau cu Israelul.

Sursa: Adevarul