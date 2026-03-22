O explozie puternică ce a avut loc în Bahrain înainte de răsărit, la 10 zile de la începerea războiului cu Iranul, a fost cel mai probabil cauzată de o rachetă de interceptare Patriot operată de Statele Unite. Incidentul din 9 martie a rănit 32 de civili, inclusiv copii, și a distrus numeroase locuințe, conform unei analize a unor cercetători academici. Inițial, atât Bahrain, cât și Washingtonul au acuzat un atac cu drone iraniene.

Versiunea oficială se clatină

La momentul respectiv, Comandamentul Central al SUA declara pe platforma X că o dronă iraniană a lovit un cartier rezidențial. Acum însă, răspunzând întrebărilor presei, guvernul din Bahrain a recunoscut pentru prima dată implicarea unei rachete Patriot în explozia de deasupra cartierului Mahazza de pe insula Sitra (locație ce găzduiește și o rafinărie de petrol). Un purtător de cuvânt al guvernului a insistat că racheta a interceptat cu succes o dronă iraniană, salvând vieți. „Daunele și rănile suferite nu au fost rezultatul unui impact direct la sol al rachetei Patriot sau al dronei iraniene”, a precizat oficialul.

Numai că nici Bahrainul, nici Washingtonul nu au furnizat vreo dovadă care să ateste prezența unei drone iraniene în acel incident.

Cum s-a ajuns la concluzia șocantă

Cercetătorii Sam Lair, Michael Duitsman și profesorul Jeffrey Lewis de la Institutul de Studii Internaționale Middlebury au analizat imagini din surse deschise și date satelitare comerciale. Piesa de rezistență a fost un videoclip filmat dintr-un bloc de apartamente, care surprinde racheta zburând la joasă altitudine pe o traiectorie nord-estică, înainte de a coborî și a detona. V-ați gândit vreodată ce detalii poate ascunde un simplu clip de pe internet?

Echipa a geolocalizat filmarea în Riffa, al doilea oraș ca mărime din Bahrain. „Locația și orientarea sitului din Riffa sunt în concordanță cu traiectoria” rachetei suspecte, se arată în analiză. Pentru a elimina orice dubiu, Hany Farid, expert în criminalistică digitală la Universitatea din California, a analizat clipul și a confirmat că nu a găsit „nicio dovadă evidentă că videoclipul este fals”. Iar Wes Bryant, un fost consilier de la Pentagon, a calificat concluziile cercetătorilor drept „destul de incontestabile”.

Bateria Patriot, operată de americani

Urmărind traiectoria inversă a rachetei, cercetătorii au ajuns la o baterie Patriot situată la aproximativ 7 km sud-vest de cartierul Mahazza. Imaginile din satelit arată că această baterie se află acolo cel puțin din 2009. Până la urmă, cum știm că e americană?

E simplu. Forțele de Apărare din Bahrain au început să opereze propriile sisteme Patriot abia în 2024. Mai mult, baza din Riffa prezintă caracteristici specifice bateriilor americane din regiune, precum ziduri de protecție și drumuri neasfaltate, diferite de cele operate de Bahrain. Pe baza acestor elemente, cercetătorii au concluzionat cu un grad ridicat de încredere că bateria este operată de Statele Unite pentru a-și apăra bazele navale din zonă, inclusiv Flota a V-a a Marinei SUA.

Interceptare iresponsabilă sau defecțiune?

Analiștii au conturat două scenarii posibile. Primul, care se aliniază parțial cu declarația Bahrainului, este că racheta a vizat o dronă la joasă altitudine, iar explozia combinată a provocat distrugerile. „Dacă acesta a fost cazul, a fost o încercare de interceptare iresponsabilă, deoarece a pus în pericol viețile și locuințele civililor aliați dintr-o zonă rezidențială”, notează studiul.

Al doilea scenariu, considerat mai probabil de cercetători din cauza lipsei dovezilor privind existența dronei, este o defecțiune. Aceștia sugerează că „explozia a fost rezultatul detonării focosului și a combustibilului nefolosit al unui interceptor Patriot”. Purtătorul de cuvânt al Bahrainului a negat vehement, afirmând că orice sugestie privind o defecțiune „era incorectă din punct de vedere factual”.

Între timp, un înalt oficial american a declarat că Statele Unite „zdrobesc” capacitatea Iranului de a lansa drone și rachete și că armata SUA „nu vizează niciodată civilii”. Dar, în mod ironic, într-o postare din 9 martie, Comandamentul Central al SUA denunța știrile care vorbeau despre o rachetă Patriot eșuată, numindu-le o „MINCIUNĂ”. Videoclipul analizat arată și o a doua dâră de fum, sugerând că două rachete au fost lansate în succesiune, o practică standard. Ce s-a întâmplat cu prima rachetă rămâne un mister.