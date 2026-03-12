Ancheta Pentagonului acuză SUA de uciderea a 175 de oameni într-o școală din Iran

Statele Unite sunt responsabile pentru atacul cu rachetă care a ucis cel puțin 175 de persoane, majoritatea copii, la o școală din Iran, conform concluziilor preliminare ale unei anchete a Pentagonului. Tragicul incident, considerat una dintre cele mai grave erori militare din ultimele decenii, a fost rezultatul folosirii unor date de țintire învechite.

Atacul din 28 februarie asupra școlii elementare Shajarah Tayyebeh din orașul Minab a fost cauzat de o eroare a armatei americane, relatează New York Times. Forțele SUA efectuau atacuri asupra unei baze iraniene adiacente, din care clădirea școlii făcuse parte în trecut. Ofițerii din Comandamentul Central al SUA au stabilit coordonatele țintei folosind informații neactualizate, furnizate de Agenția de Informații a Apărării.

O eroare devastatoare cu date învechite

Ancheta se concentrează acum pe întrebări critice fără răspuns, în special de ce informațiile învechite nu au fost verificate corespunzător. Oficialii au subliniat că aceste concluzii sunt preliminare. Școala se află în același cartier cu clădiri utilizate de Marina Gărzii Revoluționare Islamice din Iran, una dintre țintele principale ale atacurilor americane. Deși clădirea a făcut parte inițial din bază, nu este clar când anume a fost transformată în unitate de învățământ.

Eroarea nu i-a surprins complet pe actualii și foștii oficiali. Stabilirea țintelor militare este un proces foarte complex, care implică mai multe agenții. În mod normal, numeroși ofițeri ar fi trebuit să verifice corectitudinea datelor, însă într-o situație care evoluează rapid, cum ar fi primele zile ale unui război, informațiile nu sunt uneori verificate.

Reacția Casei Albe și tăcerea lui Trump

Ancheta a fost complicată de încercările președintelui Donald Trump de a nega responsabilitatea SUA, acesta afirmând la un moment dat că Iranul ar fi vinovat. Din acest motiv, persoanele care au oferit informații despre investigație au vorbit sub protecția anonimatului. Casa Albă a reacționat printr-o declarație a secretarului de presă, Karoline Leavitt: „Așa cum recunoaște The New York Times în propriul său reportaj, ancheta este încă în curs”.

Întrebat despre articol în timp ce părăsea Casa Albă, președintele Trump a răspuns scurt: „Nu știu nimic despre asta”. Deși concluziile generale erau așteptate, Statele Unite fiind singura țară implicată în conflict care utilizează rachete Tomahawk, confirmarea oficială a aruncat o umbră asupra operațiunii militare americane din Iran.

Cum a fost posibilă confuzia: dovezile din satelit

O analiză vizuală realizată de The Times a arătat că imobilul care găzduia școala a fost separat de baza militară între anii 2013 și 2016. Imaginile din satelit au confirmat transformarea clădirii într-o unitate civilă. Turnurile de veghe care se aflau lângă clădire au fost îndepărtate, au fost create trei intrări publice, iar terenul a fost curățat.

Mai mult, pe asfalt au fost vopsite zone de joacă, inclusiv un teren de sport, iar pereții exteriori au fost vopsiți în albastru și roz. Anchetatorii nu au stabilit încă pe deplin cum au fost trimise datele învechite către Comandamentul Central sau dacă Agenția de Informații a Apărării deținea informații actualizate la momentul atacului.

Sursa: Digi24