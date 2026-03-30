Incertitudinea economică generată de războiul din Iran provoacă o îngrijorare socială tot mai mare, afectând sănătatea mintală a multor oameni. Consecințele conflictului își pun amprenta asupra bunăstării emoționale, iar psihiatrul Kazuhiro Tajima avertizează asupra riscurilor și oferă câteva recomandări simple pentru a gestiona situația.

Pierderea controlului alimentează anxietatea

Potrivit lui Tajima, teama este o reacție firească în fața instabilității. Problema apare atunci când această teamă se transformă într-o stare permanentă de anxietate, alimentată de sentimentul că lucrurile ne scapă de sub control. E drept că scenariul geopolitic și creșterea costului vieții sunt motive serioase de îngrijorare.

„Este logic ca în această situație de incertitudine economică să experimentăm acest sentiment de pierdere a controlului, iar acest lucru ajunge să ducă la probleme de anxietate”, a avertizat el. Pentru a face față situației, expertul recomandă informarea corectă, dar fără supraexpunere, și consolidarea relațiilor sociale, cheia protejării psihicului în vremuri tulburi.

Greșeala pe care o fac cei mai mulți

În perioade de criză, mulți oameni renunță la activitățile de agrement și la sport pentru a reduce costurile. Numai că, spune Tajima, aceasta este o capcană care adâncește problema. V-ați gândit vreodată de ce facem asta, deși intuitiv știm că ne face rău?

„Nu ar trebui să ne întrerupem rutinele zilnice în ceea ce privește activitățile de agrement, sportive sau de altă natură. Din păcate, în opinia sa, în situații de urgență sau de incertitudine economică, acesta este primul lucru pe care îl fac mulți oameni, ceea ce contribuie la creșterea anxietății”, a explicat psihiatrul.

O greșeală fundamentală, spune expertul.

Iar sfatul său este exact pe dos. „Renunțarea la activitățile de agrement sau sportive este o greșeală, deoarece acestea ne ajută să ne deconectăm de la griji. Este necesar să le menținem sau chiar să le promovăm pentru a ne reseta mental”.

Puterea relațiilor sociale

Izolarea este un alt factor care agravează anxietatea. Tajima crede că grija față de mediul nostru social este esențială. Până la urmă, interacțiunea cu ceilalți ne poate distrage de la gândurile negative. „Socializarea ne va ajuta să atenuăm toate acele efecte care ne pot submina sănătatea mintală. Trebuie să ne consolidăm relațiile sociale pentru a preveni izolarea în această situație de incertitudine economică”, a spus el.

Fără rutine și interacțiune, mintea are tendința să se învârtă în cerc. „Când ne lipsesc rutinele sau nu interacționăm social, avem tendința de a ne gândi constant la probleme”, a explicat el. „Dacă există și o preocupare economică, ajungem să ne gândim că nu ne ajungem cu banii.”

Trocul digital, o soluție neașteptată

Un alt element necesar este sentimentul de utilitate. „Nu există nimic mai rău decât să te simți inutil”, subliniază Tajima, care recomandă „să recurgem la tot felul de activități de agrement sau de muncă care ne fac să ne simțim bine”.

În acest context de incertitudine, el a observat revenirea în forță a economiei colaborative. „Asistăm la o renaștere a trocului, în acest caz digital, care ne poate ajuta ca societate să simțim că suntem cu toții utili”, a subliniat el. Un exemplu concret este Saco, o platformă pe care acest psihiatru (împreună cu un alt antreprenor) a creat-o pentru a schimba abilități pe servicii, folosind timpul ca monedă de schimb, un proiect pe care intenționează să-l extindă și în alte țări.