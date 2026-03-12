Armata israeliană anunță că a lovit o instalație nucleară cheie din Iran

Armata israeliană a anunțat joi că a bombardat o instalație din Iran despre care susține că era folosită pentru producerea de arme nucleare. Atacul are loc în a 13-a zi a ofensivei militare comune cu Statele Unite, declanșată împotriva Republicii Islamice.

Potrivit unui comunicat al armatei, citat de Economica, forțele aeriene au vizat o țintă strategică în cadrul eforturilor de a anihila programul nuclear iranian. Lovitura a avut loc pe 12 martie 2026, pe fondul unui conflict extins început la finalul lunii februarie.

Ce este complexul Taleghan și de ce a fost vizat

Ținta principală a fost „complexul Taleghan”, o componentă a masivului complex militar Parchin, situat la aproximativ 30 de kilometri sud-est de Teheran. Într-un comunicat oficial, armata israeliană a oferit detalii despre operațiune. „În cadrul valurilor de atacuri efectuate în ultimele zile, ‘în baza unor informaţii militare precise’, Forţele aeriene israeliene au bombardat ‘complexul Taleghan’, utilizat de regim pentru dezvoltarea capacităţilor esenţiale necesare fabricării de arme nucleare”.

Conform informațiilor militare, la Taleghan se desfășurau activități critice pentru proiectul AMAD, programul științific iranian dedicat dezvoltării de arme nucleare. Aici erau dezvoltați explozibili și se realizau „experimente sensibile”. Institutul pentru ştiinţă şi securitate internaţională, un organism din SUA care monitorizează proliferarea nucleară, a identificat de mult timp complexul Parchin ca fiind un loc unde Iranul desfășoară activități militare secrete.

Un sit sub supraveghere, lovit și în trecut

Aceasta nu este prima dată când complexul este vizat. Armata israeliană susține că Iranul încerca să refacă infrastructura afectată de un atac anterior, din octombrie 2024. „Armata israeliană descoperise recent că regimul luase măsuri pentru reabilitarea complexului după ce acesta fusese lovit în octombrie 2024”, se precizează în textul citat. Ca dovadă a recentului atac, presa israeliană a distribuit joi imagini din satelit care arată trei cratere vizibile în zona protejată a instalației.

Informațiile despre activitățile de la Taleghan sunt confirmate și de experți independenți. La jumătatea lunii februarie, institutul american a anunțat, pe baza unor imagini similare, că autoritățile iraniene au construit un sarcofag de beton în jurul instalației Taleghan 2, probabil pentru a proteja activitățile secrete.

Ofensiva americano-israeliană se intensifică

Atacul asupra Taleghan face parte dintr-o ofensivă masivă lansată de Israel și SUA pe 28 februarie. Scopul declarat al operațiunii este eliminarea „amenințării existențiale” pe care programele nuclear și balistic iraniene o reprezintă. Pe 3 martie, armata israeliană a anunțat un alt atac de succes împotriva complexului Minzadehei, un centru militar subteran. Acolo, conform Israelului, oameni de știință iranieni lucrau în secret la un „element-cheie al capabilităţii regimului iranian de a dezvolta arme atomice”.

Israelul și statele occidentale acuză de ani de zile Iranul că încearcă să obțină arma atomică, o acuzație pe care Teheranul o neagă constant, susținând că programul său nuclear are doar scopuri civile. Oficialii israelieni afirmă că eforturile Iranului s-au intensificat după războiul de 12 zile din iunie 2025, în timpul căruia SUA au bombardat trei instalații nucleare, inclusiv o uzină de îmbogățire a uraniului.