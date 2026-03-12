Atac armat la o sinagogă din Michigan. Individul a fost ucis în schimbul de focuri

Un individ înarmat a fost ucis joi, 12 martie 2026, în urma unui schimb de focuri cu agenții de securitate la o sinagogă din West Bloomfield, Michigan. Incidentul a declanșat o vastă operațiune a forțelor de ordine la lăcașul de cult Temple Israel.

Moartea atacatorului a fost confirmată de surse din cadrul poliției, citate de posturile americane CNN și Fox News. Potrivit Digi24, care citează AFP, incidentul a avut loc pe fondul tensiunilor crescute din regiune și a unei creșteri a atacurilor antisemite în Statele Unite.

Șerif: „Nu a lipsit pregătirea”

Șeriful comitatului Oakland, Michael Bouchard, a oferit primele detalii despre intervenția forțelor de securitate. El a confirmat că un suspect a fost identificat în interiorul sinagogii, moment în care a început confruntarea armată. „Cel puţin un individ se află în sinagogă. Agenţii de securitate l-au reperat şi a urmat un schimb de focuri”, a declarat șeriful pentru CNN.

Bouchard a sugerat că autoritățile erau în alertă, făcând referire la recenta ofensivă armată a Statelor Unite și Israelului asupra Iranului. „Vorbim de două săptămâni despre posibilitatea, din păcate, ca acest lucru să se întâmple. Aşadar, nu a lipsit pregătirea”, a adăugat el.

Reacția guvernatoarei: „Este sfâşietor”

Guvernatoarea statului Michigan, Gretchen Whitmer, a reacționat rapid pe rețeaua socială X, anunțând că monitorizează situația. „Urmăresc relatările despre un schimb de focuri în desfăşurare la Temple Israel din West Bloomfield. Colaborăm cu poliţia statului Michigan pentru a obţine mai multe informaţii”, a scris aceasta.

Într-o postare ulterioară, Whitmer a condamnat violența și antisemitismul. „Este sfâşietor. Comunitatea evreiască din Michigan trebuie să poată trăi şi practica credinţa sa în pace. Antisemitismul şi violenţa nu îşi au locul în Michigan”, a adăugat guvernatoarea. Imagini video apărute pe rețelele de socializare au surprins un fum negru dens ieșind din clădirea sinagogii, înconjurată de o prezență masivă a poliției.

Contextul atacurilor antisemite din SUA

Incidentul din Michigan are loc într-o perioadă în care atacurile antisemite s-au înmulțit în Statele Unite. În mai 2025, un alt eveniment grav a avut loc la Washington DC, unde un bărbat înarmat a deschis focul în fața Capital Jewish Museum. În acel atac au fost uciși doi membri ai personalului ambasadei Israelului.