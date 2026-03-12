Averea fondatorului Telegram s-a prăbușit cu peste 10 miliarde de dolari într-un an

Averea lui Pavel Durov, fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, a suferit o scădere dramatică de peste 60% într-un singur an, ajungând la 6,6 miliarde de dolari. Prăbușirea de la 17,1 miliarde de dolari ridică semne de întrebare cu privire la viitorul companiei, care se confruntă cu datorii uriașe și o anchetă penală în Rusia.

Potrivit celui mai recent clasament publicat de Forbes, citat de Adevarul, diminuarea averii este explicată de analiști printr-o reevaluare mai prudentă a companiei, pe fondul unui context dificil în piața de tehnologie. Un factor cheie în această nouă estimare este comparația directă cu platforma Snapchat, folosită ca etalon pentru valoarea Telegram.

De ce s-a prăbușit evaluarea Telegram

Deși Telegram are peste 1 miliard de utilizatori activi lunar, depășind Snapchat, care numără 946 de milioane, veniturile sale sunt considerabil mai mici. Compania lui Durov a generat aproximativ 2 miliarde de dolari, în timp ce Snap a raportat în 2025 venituri de 5,9 miliarde de dolari. Capitalizarea de piață a Snapchat a scăzut la 8,7 miliarde de dolari, un nivel care a influențat direct percepția investitorilor asupra Telegram și a dus la o ajustare semnificativă a valorii sale.

Evaluarea actuală este mult sub cele 30 de miliarde de dolari pe care Pavel Durov le menționa anterior ca țintă. În plus, platforma se confruntă cu restricții în piețe importante precum Rusia și Iran, iar contextul geopolitic și financiar global face ca o listare la bursă să fie improbabilă în viitorul apropiat, notează Forbes.

Presiunea datoriilor de miliarde de dolari

O altă problemă majoră pentru Telegram o reprezintă obligațiile financiare. Compania trebuie să achite pe 22 martie 2026 o datorie de 1,1 miliarde de dolari, reprezentând o restanță din prima sa emisiune de obligațiuni. Pentru a gestiona situația, în iunie 2025, Telegram a refinanțat parțial datoria printr-o nouă emisiune de obligațiuni în valoare de 1,7 miliarde de dolari.

Această mișcare a venit însă cu un cost. Dobânda pentru noile obligațiuni este de 9%, mai mare decât cea de 7% a emisiunii anterioare. Piețele financiare au interpretat această majorare a dobânzii ca un semnal al unui risc financiar crescut. Analiștii sunt de părere că Durov ar putea fi forțat să cedeze o parte din acțiunile sale către fonduri mari de investiții, precum BlackRock sau investitori din Abu Dhabi, pentru a evita un colaps, ocolind astfel o listare publică.

Ancheta penală din Rusia

Pe lângă dificultățile financiare, Pavel Durov se confruntă și cu probleme legale în țara sa de origine. La finalul lunii februarie, ziarul de stat Rossiiskaia Gazeta a informat, citând Serviciul Federal de Securitate (FSB), că fondatorul Telegram este investigat într-un dosar penal. Acuzația oficială este de „facilitarea activităţilor teroriste”.