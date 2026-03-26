Asociația Forțelor Armate Germane (DBwV) trage un semnal de alarmă și cere ca industria de apărare a țării să fie pusă pe picior de război, și încă repede. Motivul este o amenințare rusească în creștere, o Europă slăbită și un Washington nesigur, în timp ce conflictul din Iran umple visteria lui Putin cu zeci de miliarde de dolari.

Pericolul creste in fiecare zi

Șeful asociației, André Wüstner, a declarat pentru Handelsblatt că Rusia ar putea fi pregătită pentru o confruntare cu NATO mult mai devreme decât orizontul de timp 2029, estimat anterior de experți. „Pericolul există deja acum – și crește în fiecare zi,” a avertizat acesta. lucrurile stau destul de prost.

Wüstner a cerut producătorilor germani din domeniul apărării să-și extindă capacitatea și să introducă lucrul în schimburi. Aceștia sunt pași descriși ca fiind necesari pentru a trece la „un fel de economie de război” dacă tensiunile continuă să escaladeze.

Oportunitate de aur pentru Putin

Vulnerabilitatea Europei este agravată, susține el, de lipsa de încredere în Washington sub Donald Trump, ceea ce a lăsat continentul cu ceea ce Wüstner a numit un „decalaj de descurajare” (deterrence gap).

Iar războiul din Iran i-a oferit lui Vladimir Putin o deschidere pe care nu o va irosi. „Întărit de veniturile proaspete din vânzările de petrol și stimulat de scăderea livrărilor de sisteme de apărare aeriană către Ucraina, el își poate intensifica și mai mult atacurile brutale asupra infrastructurii și populației civile,” a explicat șeful DBwV. Wüstner a avertizat că acest „decalaj de descurajare” al Europei ar putea încuraja Rusia să intensifice atacurile hibride. Ba chiar a ridicat problema unor posibile incursiuni pe flancul estic al NATO. V-ați gândit ce înseamnă asta, pe bune?

Preturile petrolului umplu visteria Kremlinului

La doar trei săptămâni de la începutul conflictului, beneficiile economice pentru Moscova sunt deja evidente. Petrolul Brent se tranzacționa chiar sub 71 de dolari pe baril cu două zile înainte de primele lovituri. A atins aproape 120 de dolari în momentul de maximă incertitudine și rămâne peste 106 dolari la ora publicării acestui articol. În aceeași perioadă, petrolul american WTI a urcat de la 65 de dolari la peste 100 de dolari.

Amestecul rusesc Urals a crescut cu peste 66% în ultima lună, fiind tranzacționat ultima dată la peste 96 de dolari pe baril.

Cifrele se traduc direct în venituri pentru Kremlin. În loc de cele 99 de miliarde de dolari (echivalentul a 86 de miliarde de euro) proiectate pentru 2026, Moscova ar putea acum să câștige 169 de miliarde de dolari (146 de miliarde de euro) doar din exporturile de petrol, la care se adaugă alte 50 de miliarde de dolari (43 de miliarde de euro) din gaze. Asta înseamnă un câștig total de 84 de miliarde de dolari (73 de miliarde de euro) din venituri suplimentare din materii prime și 45 de miliarde de dolari (39 de miliarde de euro) în plus la bugetul de stat.

Ucraina ramane fara armament

Numai că problemele nu se opresc aici. Războiul afectează și arsenalul Ucrainei. Rachetele antiaeriene Patriot, necesare urgent la Kiev, sunt redirecționate către teatrul de operațiuni din Iran. Această situație pune o presiune proaspătă pe aliații europeni, deja epuizați de ani de angajamente de ajutor militar, și în special pe Germania, care nu are suficiente sisteme de apărare aeriană pentru a-și proteja propriul spațiu aerian.

Între timp, Putin joacă rolul omului de stat. Poziționându-se ca un partener energetic de încredere, el le-a transmis europenilor săptămâna aceasta că Rusia este pregătită să furnizeze petrol și gaze. „Avem nevoie de semnale de la ei că sunt gata să coopereze cu noi,” a spus el.