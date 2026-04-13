Deși conflictul din Orientul Mijlociu domină discuțiile financiare globale, președintele Băncii Mondiale, Ajay Banga, trage un semnal de alarmă cu privire la o criză mult mai profundă și cu bătaie mai lungă. În următorii 10-15 ani, circa 1,2 miliarde de oameni vor intra pe piața muncii în țările în curs de dezvoltare, însă tendințele economice actuale vor genera doar 400 de milioane de locuri de muncă, lăsând un deficit uriaș de 800 de milioane.

Distragerea de la problemele reale

Banga a avertizat că factorii de decizie politică riscă să fie distrași de șocurile pe termen scurt, precum conflictul din Iran, în timp ce provocările structurale legate de ocuparea forței de muncă se agravează. El a descris mediul actual drept un „ciclu de viteză scurtă”, dominat de șocuri geopolitice.

problemele urgente le acoperă pe cele cu adevărat importante.

„Trebuie să mergem și să mestecăm gumă în același timp,” a declarat tranșant șeful Băncii Mondiale, subliniind necesitatea de a gestiona crizele imediate fără a pierde din vedere prioritățile pe termen lung.

Migrație și instabilitate

V-ați gândit vreodată la consecințele reale ale unui astfel de deficit? Banga a avertizat că eșecul în acoperirea acestui gol de locuri de muncă ar putea alimenta migrația ilegală și instabilitatea la nivel global.

Cifrele vorbesc de la sine.

Iar estimările ONU arată că peste 117 milioane de persoane erau deja strămutate la nivel mondial în 2025, o cifră care ar putea exploda în lipsa unor oportunități economice reale.

Reformele și investițiile private

Comitetul pentru Dezvoltare al băncii presează pentru reforme menite să îmbunătățească climatul de investiții în țările în curs de dezvoltare. Pe listă se află simplificarea reglementărilor de afaceri, îmbunătățirea legislației funciare și a muncii, consolidarea logisticii și, fireste, reducerea corupției.

Numai că reformele guvernamentale nu sunt suficiente. Instituția lucrează, si, cu guvernele pentru a mobiliza investiții din sectorul privat în domenii mai puțin expuse șocurilor comerciale globale, cum ar fi infrastructura, agricultura, sănătatea, turismul și producția cu valoare adăugată.

Companiile din economiile emergente

Și hai să vedem cine sunt noii jucători. Banga a subliniat că firme din economiile emergente, inclusiv Reliance Industries și Mahindra Group din India, dar și Dangote Group din Nigeria (un gigant în ciment și nu numai), se extind din ce în ce mai mult la nivel global și pot juca un rol cheie în crearea de noi joburi.

Apă curată și electricitate

Dincolo de problema locurilor de muncă, Banca Mondială prioritizează și infrastructura de bază. Un obiectiv major este extinderea accesului securizat la apă potabilă pentru încă 1 miliard de oameni. Un altul vizează accesul la electricitate pentru sute de milioane de persoane din Africa.

Banga a insistat că eforturile coordonate cu alte bănci de dezvoltare și cu investitorii privați vor fi esențiale pentru a aborda atât presiunile economice imediate, cât și lacunele structurale pe termen lung.