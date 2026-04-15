Aliații Ucrainei au dublat miza la Berlin, anunțând noi pachete de ajutor militar substanțiale, în cadrul celei de-a 34-a reuniuni a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei. Marea Britanie va livra 120.000 de drone, în timp ce Germania a confirmat un pachet de apărare de 4 miliarde de euro, subliniind că sprijinul pentru Kiev nu trebuie să scadă, în ciuda crizei din Orientul Mijlociu.

Germania plusează cu rachete Patriot

Germania și-a reafirmat angajamentele militare printr-un pachet de apărare de 4 miliarde de euro, semnat în cadrul consultărilor guvernamentale germano-ucrainene. Acesta include sute de rachete Patriot, producția comună de drone și un acord pentru partajarea datelor digitale de pe câmpul de luptă. Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a subliniat că întărirea apărării aeriene a Ucrainei rămâne prioritatea principală a Berlinului. Mai mult, ministerul apărării de la Berlin a precizat că finanțează un contract între Ucraina și Raytheon pentru furnizarea a câteva sute de rachete Patriot.

„În plus, au fost convenite cu Diehl Defence și alte lansatoare pentru sistemele de apărare aeriană IRIS-T. Acest proiect va fi, si, finanțat de Germania și va îmbunătăți important protecția infrastructurii critice și a orașelor”, a transmis ministerul. E drept că aceste livrări nu vor fi imediate. Potrivit ministrului ucrainean al apărării, Mykhailo Fedorov, contractele vor ajunge în Ucraina anul viitor și în următorii doi ani. Acesta a lansat un apel direct către aliați: „aruncați o privire la stocurile voastre”, adăugând că Kievul are nevoie de mai multe rachete PAC-2 și PAC-3 „pentru a ne proteja infrastructura critică.”

Dronele au definit acest război

Secretarul britanic al apărării, John Healey, a anunțat cel mai mare pachet de drone oferit de Marea Britanie până în prezent. Peste 120.000 de unități urmează să fie livrate în acest an, alături de proiectile de artilerie și rachete de apărare aeriană, pachet susținut de fonduri de 3 miliarde de lire sterline (2,6 miliarde de euro).

„Dronele au definit acest război”, a declarat Healey, susținând că acestea au provocat marea majoritate a victimelor rusești și vor fi decisive în rezultatul conflictului.

Mykhailo Fedorov a întărit ideea, explicând că dronele sunt responsabile pentru majoritatea contraatacurilor ucrainene și sunt critice atât pe câmpul de luptă, cât și în loviturile din spatele liniilor inamice. V-ați gândit vreodată cum arată un atac exclusiv cu drone? Președintele Volodimir Zelenski a anunțat recent că armata ucraineană a capturat o poziție rusă folosind doar vehicule aeriene fără pilot și sisteme robotice terestre. „Pentru prima dată în istoria acestui război, o poziție inamică a fost cucerită exclusiv de platforme fără pilot – sisteme terestre și drone”, a spus Zelenski, precizând că operațiunea s-a desfășurat fără infanterie și fără pierderi de partea ucraineană.

NATO învață de la Ucraina

Sprijinul pentru Ucraina nu mai este o stradă cu sens unic. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a explicat la întâlnire că experiența Ucrainei în utilizarea și contracararea dronelor se întoarce acum către NATO, aliații învățând direct de pe câmpul de luptă. „Acum învățăm și noi de la voi. Învățăm de la Ucraina”, a spus Rutte. Acesta a subliniat și rolul tot mai mare al inițiativei PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), menită să accelereze finanțarea și livrarea echipamentelor urgente. „Echipamente militare vitale de la aliații NATO continuă să curgă spre Ucraina”, a reafirmat Rutte.

Iar declarația sa a fost ecoul celei făcute de secretarul de stat american Marco Rubio, care a confirmat acum câteva săptămâni că „nimic nu a fost încă deviat”. Numai că Rubio nu a exclus viitoare diversiuni, în cazul în care SUA ar avea nevoie să-și refacă propriile stocuri. „Dacă avem nevoie de ceva pentru America și este american, îl vom păstra mai întâi pentru America”, a spus el. La reuniunea de la Berlin, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a lipsit, trimițându-l în locul său pe șeful de politici al Pentagonului, Elbridge Colby.

Provocări și împărțirea poverii

Deși angajamentele sunt ferme, atât Pistorius, cât și Healey au avertizat că „ochii lumii sunt ațintiți asupra Strâmtorii Ormuz”, dar au insistat că sprijinul pentru Ucraina nu trebuie să șovăie în ciuda crizei din Orientul Mijlociu. În același timp, atât Rutte, cât și Fedorov și Pistorius au recunoscut existența unor lacune în ceea ce privește partajarea poverii financiare și militare. Șeful NATO a remarcat că „este un număr limitat de țări care duc greul”, exprimându-și totuși optimismul că obiectivele de finanțare ar putea fi încă atinse.