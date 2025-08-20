Casa Albă intră pe TikTok! Trump promitea interdicția, dar acum rețeaua devine armă politică

Într-o mișcare surprinzătoare, Casa Albă și-a deschis un cont oficial pe TikTok, platformă pe care Donald Trump o voia interzisă încă din 2020. Decizia vine pe fondul popularității uriașe a aplicației în Statele Unite și al rolului său semnificativ în politica americană recentă.

TikTok, noul canal al Casei Albe

Radioul britanic The Guardian a relatat că marți a fost lansat contul oficial TikTok al Casei Albe, marcând astfel o schimbare de strategie în comunicarea publică. Prima postare a fost un clip de 27 de secunde, însoțit de mesajul: „America, ne-am întors! Ce mai faci, TikTok?”. În mai puțin de o oră, contul strânsese deja circa 4.500 de urmăritori.

Contradicțiile lui Donald Trump

Situația este cu atât mai paradoxală cu cât Donald Trump însuși a făcut din TikTok o parte centrală a campaniei sale electorale. Contul său personal are 110,1 milioane de urmăritori, deși ultima postare datează din 5 noiembrie 2024, ziua alegerilor prezidențiale. Fostul președinte a recunoscut că platforma l-a ajutat să câștige sprijinul tinerilor votanți în fața Kamalei Harris.

„Administraţia Trump se angajează să comunice succesele istorice pe care preşedintele Trump le-a adus poporului american către cât mai multe audienţe şi platforme posibil”, a declarat Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, la activarea contului.

De la interdicție la protecție

Ideea interzicerii TikTok nu este nouă. În 2020, Trump susținea că aplicația reprezintă un risc major pentru securitatea națională, iar Congresul a aprobat anul trecut legea care cerea vânzarea sau blocarea platformei. Totuși, Trump și-a schimbat poziția în 2024, când s-a alăturat aplicației și a acumulat milioane de urmăritori.

ByteDance, compania-mamă din China, a confirmat că poartă negocieri cu autoritățile americane pentru a găsi o soluție. În paralel, Trump a amânat deja de trei ori termenul-limită pentru interdicție, următoarea decizie fiind așteptată în septembrie.