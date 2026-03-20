CBS News închide radioul după 100 de ani și afectează peste 700 de posturi

CBS News a anunțat că își închide serviciul de radio, o mișcare drastică după aproape un secol de activitate. Peste 700 de posturi afiliate vor fi afectate de decizia care intră în vigoare pe 22 mai, totul petrecându-se în cadrul unei noi runde de concedieri.

O decizie necesară, dar nu ușoară

„Deși aceasta a fost o decizie necesară, nu a fost una ușoară”, au transmis vineri redactorul-șef, Bari Weiss, și președintele Tom Cibrowski. Ei au invocat „o schimbare în strategiile de programare ale posturilor de radio” și provocările economice care, în cele din urmă, „au făcut imposibilă continuarea serviciului”. V-ați fi gândit că un gigant media poate ajunge aici după atâta timp?

Restructurare pentru competitivitate

Dar mișcarea face parte dintr-un plan mai amplu. Conducerea a explicat că „anumite părți ale redacției noastre trebuie să se micșoreze pentru a face loc lucrurilor pe care trebuie să le construim pentru a rămâne competitivi”. Reducerile de personal ar putea afecta aproximativ 6% din angajați. E drept că angajații urmau să fie informați până la finalul zilei de vineri dacă posturile lor sunt vizate de restructurare.

Cifrele sunt clare.

Noul proprietar și contextul politic

Iar dincolo de anunțul oficial, contextul preluării recente a companiei mamă, Paramount, ridică semne de întrebare. CBS a intrat sub controlul lui David Ellison, fiul miliardarului din tehnologie Larry Ellison (un cunoscut aliat al lui Trump), după ce acesta a preluat Paramount printr-o fuziune cu studioul său de la Hollywood, Skydance, anul trecut. Preluarea Paramount de către Ellison a primit undă verde de la administrația Trump în vara trecută. Numai că aprobarea a venit după ce Paramount a fost de acord să plătească 16 milioane de dolari pentru a stinge un proces intentat de Trump în legătură cu un interviu difuzat la emisiunea 60 Minutes.