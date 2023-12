Cele mai neobișnuite emoții ale unei femei însărcinate din Ucraina

În scrierile sale, „13 decembrie Rusia a lansat 10 rachete balistice spre Kiev. Din cauza vitezei lor, sistemul de alarmă pentru rachete a fost activat abia după ce rachetele au ajuns în capitală. 53 de persoane au fost rănite, inclusiv șase copii, de fragmente de rachetă. Cea mai în vârstă victimă are 80 de ani, iar cea mai tânără 5. Am scris acest text la ora 3 dimineața, în timp ce mă ascundeam în baie în timpul bombardamentelor. După aceea, au avut loc atacuri cu drone timp de mai multe nopți la rând. Acest text nu este despre milă sau despre a cere ajutor. Acest text este despre modul în care femeile continuă să dea noi vieți chiar și în vremuri de război”.

În întrebările sale, ” Femeile însărcinate din diferite țări experimentează aceleași sentimente? Și mă întreb: cum este să ai o sarcină fără griji? De ce mă întreb?

Pentru că locuiesc în Ucraina. Cred că știți că aici trăim zi de zi. Fiecare zi supraviețuită este o zi bună. Uneori este o provocare să oferi o doză de pozitivitate atunci când citești știrile sau te ascunzi de drone sau rachete. Cu toate acestea, în fiecare zi trăiesc o serie de emoții pozitive, deoarece în câteva luni, eu și soțul meu vom avea propriul nostru copil.

Deci, cum este să fii însărcinată într-o țară aflată în război? Iată topul celor 5 emoții neobișnuite pe care le trăiesc aproape zilnic, continuuă aceasta.

1. Frica

În ultimele zile, Rusia a lansat noi rachete balistice spre Kiev.

Astfel, „La ora 3 dimineața, se aude mai întâi zborul puternic și lung al acestei mașini a morții, apoi un baraj de focuri de armă ale sistemului antirachetă și abia după aceea, sunetul de alarmă.

Nu este aceeași frică animalică ca la începutul invaziei. Sincer, când sună sirena, mă trezesc, spun „la naiba cu rușii! Glorie sistemului antirachetă!”, opresc aplicația de alarmă și mă culc din nou (sau mai bine zis, mai petrec încă o jumătate de oră încercând să găsesc o poziție confortabilă, pentru că nu este atât de ușor în al treilea trimestru).

Dar acum, cu noul bombardament balistic, necunoscut, acest val de teamă se intensifică. Una este să mori tu însuți, și alta când ești responsabil pentru o persoană complet nouă, care nici măcar nu a văzut încă această lume. Este mai degrabă o teamă rațională. Iarna se apropie din nou, iar povestea bombardamentelor și a stingerii se va repeta. Învățăm din nou să dormim în haine călduroase. Și tu vei învăța pentru că ești o viitoare mamă și te descurci de minune”, conchide ea.

2. Anxietate

Aceasta este ceva apropiat de frică, dar nu chiar.

„Nu este vorba de raționalitate ci de interiorul tău, încă de neînțeles pentru mine.

Am început să am insomnii. Medicul mi-a spus că este normal în al treilea trimestru, dar, în timpul consultației, mi-a dat un chestionar despre cât de predispusă sunt la depresie și dacă am nevoie de ajutor psihologic. Nu am crezut niciodată că sunt, cel puțin în toată viața mea conștientă.

În ceea ce privește insomnia: Obișnuiam să mă trezesc la 4 dimineața și să stau în pat timp de o oră sau două, uitându-mă la tavan. Zilele acestea, mă trezesc cu câteva minute înainte ca o rachetă să zboare deasupra casei noastre. Desigur, este doar o coincidență, dar acest sentiment de anxietate nu dispare. Alături de acest sentiment apare această stare de ură, când stomacul se întărește, iar apoi urmează o durere dureroasă de jos. Ajută să ne punem în patru labe pentru a relaxa puțin mușchii abdominali.

Calmează-l pe copil, spune-i că totul este bine și că va trece. Și ești gata să stai în patru labe până dimineața, doar pentru ca bebelușul să se simtă confortabil. Și o vei face pentru că ești o viitoare mamă și te descurci de minune, scrie aceasta.

3. Incertitudine

Nu în tine însuți, ci în viitor. Când am aflat, în urmă cu câteva săptămâni, că vom avea un fiu, soțul meu a fost extaziat. UN FIUL! La asta visase (deși a spus că sexul nu contează).

La început, am răsuflat ușurată: „ei bine, asta e bine, în viitor va avea mai multe oportunități de a obține un loc de muncă bun și de a avea un salariu decent, deoarece rămășițele sistemelor patriarhale nu au dispărut încă”, povesteşte autoarea și soțul ei (și copilul).

Însă, ” Apoi a apărut sentimentul teribil, neplăcut și vâscos al incertitudinii. Trăim într-o țară în care există un război de 9 ani. „Ce se va întâmpla cu el în continuare? Este un băiat; ar trebui să ne pregătim pentru ca el să meargă pe front în viitor? Dacă economia, prăbușindu-se în prăpastie, va ajunge în punctul în care va trebui să trăim cu cartele de rație alimentară? Cum se poate oferi o viață decentă unui copil într-o țară pe care o iubești din toată inima, dar în care nu înțelegi ce se va întâmpla în continuare? Dacă (sau când) soțul meu este chemat în prima linie, cum să cresc un băiat fără tată? Ce se întâmplă dacă rușii ocupă întreaga țară?”.

Apoi, în minte apar din nou imagini de la București, Irpin, Hostomel – videoclipuri cu sugari violați și copii împușcați. Ai sentimentul că este foarte aproape și că s-ar putea întâmpla din nou. Apoi te aduni – „calmează-te, trebuie să trăiești aceste 9 luni doar cu emoții pozitive!”. – distrage-ți atenția cu lucruri plăcute de zi cu zi. Și totul pare în regulă până la primul declanșator. Și atunci totul începe din nou. Dar vei face față din nou, pentru că te descurci foarte bine.

4. Furia

Furie pe orice: în primul rând, pe teroriștii ruși și pe întreaga lor națiune, pentru că au decis cumva că au dreptul să distrugă viața cuiva.

Furie împotriva ucrainenilor care nu donează suficient și nu se relaxează în orașe liniștite (deși este de înțeles să trăiești această viață pentru că mâine s-ar putea să nu mai existe, așa că nu este nevoie să te îngropi prematur), furie împotriva oficialilor corupți aflați la putere care pătează reputația țării.

Furie față de partenerii internaționali pentru că, la mii de kilometri distanță, aceștia „s-au săturat de război” și vorbesc despre reducerea ajutorului (dar, așa cum scria Antoine de Saint-Exupéry: „Devii responsabil, pentru totdeauna, pentru ceea ce ai îmblânzit”. Dacă ați început să ajutați încă din primele zile ale invaziei de amploare, nu ne lăsați la jumătatea drumului. Priviți harta, Rusia este vastă și are atâtea resurse pentru război. Cum ne vom descurca fără sprijinul vostru?).

Furie pe mine însumi, pentru că oare aveam dreptul să mă gândesc la un copil în timpul războiului? Cât de responsabil sau iresponsabil este să naști în timpul unei perioade de luptă? Și furie pe mine însămi pentru că nu am dat drumul la pardoseala încălzită, iar acum scriu acest text pe gresia rece din ceramică. Această furie este deja un fel de stare permanentă.

Te simți ca Dr. Banner, încercând să nu te transformi în Hulk și să nu te arunci în oameni. Dar, în aproape doi ani de invazie, ai învățat acest lucru. Te descurci de minune.

5. Recunoștință și mândrie infinită

Dacă ați ști cât de mândru sunt de acest copil! Nu s-a născut încă, dar pentru mine este deja un erou. A reușit să supraviețuiască în pântece în timpul stresului. A supraviețuit atunci când am fost de două ori în spital la conservare.

A mers cu mine în mai multe călătorii în străinătate (summitul NATO și Ramstein), a avut interviuri cu mine cu președintele Consiliului European, cu președintele Letoniei, cu ministrul de externe al Estoniei și cu ambasadorul britanic în Ucraina. El m-a făcut să găsesc partea pozitivă în cele mai întunecate zile. El mă face să iubesc această viață. Nu știu dacă toate mamele de pe planetă sunt atât de mândre de viitorul lor copil, dar acest ucrainean va schimba cu siguranță lumea în bine.

Deja se descurcă foarte bine, încheie aceasta.

Sursa: euobserver.com